Maxi contó cuál es su máximo sueño tras salir de la casa da Gran Hermano 2022: "Quiero conocer a Rodrigo de Paul porque..."

Además, comentó: "Igualmente la vida me va llevando por el camino de más felicidad y no quiero despertar de este sueño. Realmente necesitaba salir porque me sentpia muy agotado, no sé cuánto más podía seguir y tampoco me veía en la final. Lo disfruté y todo genial, pero me sentía bastante solo para pelear por ciertas cosas para seguir. Ahora estoy disfrutando de estar afuera y me sorprendió el cariño de la gente, todos me dicen que querían que llegara a la final".

"Yo creo que todo es genuino y que todo es como tiene que ser. La votación se dio pareja, pero la opinión de la gente en la calle me demuestra su cariño. Por ahí no está bueno que desconfíen de algo que no es así", admitió y remarcó: "A mí me dicen que no pueden creer que me haya ido porque se habían encariñado mucho conmigo y para mí está todo perfecto. Estoy muy feliz por el cariño de la gente", sostuvo.

Rodrigo de Paul.jpg

Por otro lado, Maxi reveló su fanastismo por Rodrigo de Paul y confesó que le gustaría conocerlo en persona. "Me gustaría ser modelo pero me veo más por el lado de la actuación. Quiero estudiar para ser actor, quiero ir por ahí. Me encantaría seguir en los medios ya que veo que es una vida mjuy divertida", comenzó diciendo en relación a cómo le gustaría seguir tras su paso por Gran Hermano.

Y luego dijo: "Me gustaría mucho conocer a Rodrigo de Paul, obviamente que a Messi también, pero estamos hablando de los humanos y por eso quiero conocer a De Paul, me comparan mucho con él. Yo desde hace mucho que tengo favoritimo por él, me encanta el fútbol y desde que empezó a jugar en la Selección y mis amigos me gastan como que soy el doble de él y ahora justo se da que entro a la casa y conozco a Tini y ahora me empiezan a comparar más por el solo hecho de estar de novio con Juli".

"Es todo muy loco y se ve que hay como una posibilidad de llegar a conocerlo en algún momento. Me encantaría y creo que todo se puede dar. Vamos a tener la esperanza", cerró Maxi, con la ilusión de poder conocer a su ídolo.

maxi 1.jpg

Maxi reveló quién quiere que gane Gran Hermano 2022

Maxi Giudici reveló en diálogo con PrimiciasYa que le gustaría que sea Nacho Castañares Puente quien gane Gran Hermano 2022.

“Yo quiero que gane Nacho, tengo una devilidad con él. De todos los que quedaron adentro es el que pude ver su lado humano a pesar de también ver el gran jugador que es. No me gustaría que gane Alfa, lo veo en la final, pero quiero que gane Nacho”, indicó.

Así, el último eliminado de la famosa casa reiteró su deseo de verlo ganador a Nacho y explicó: “Me mostró su lado humano y quiero que gane él”.