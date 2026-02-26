La polémica verdad sobre la casa que Wanda Nara le compró al papá de Mauro Icardi: "No fue..."
Ivana Icardi cuestionó la compra de la casa del padre de Mauro y aseguró que fue una estrategia de imagen de Wanda Nara, no un gesto solidario.
26 feb 2026, 12:22
Días atrás, Ana Rosenfeld, en LAM (América TV), reveló un dato que sorprendió a todos: la vivienda en la que reside Juan Carlos, el padre de Mauro Icardi, fue adquirida por Wanda Nara y figura a su nombre. Según explicó, la empresaria tomó la decisión de garantizarle una casa propia al papá de su ex, evitando que quedara sin un techo seguro.
A partir de esa revelación, Ivana Icardi salió a dar su versión y aportó un matiz muy distinto. La hermana del futbolista aseguró que detrás de la compra hubo una estrategia pensada y no un gesto solidario. Recordó: "Antes de entrar a Gran Hermano me dijo: '¿Querés que los periodistas vean que vive al lado de la villa?'".
En ese sentido, Ivana fue tajante: “No fue un acto de generosidad, fue una limpieza de imagen”. Según ella, la operación fue un “acto premeditado” y vinculó la casa, “los dientes y la camioneta” directamente con su paso por Gran Hermano en 2016.
La hermana de Mauro también cuestionó que las escrituras quedaran a nombre de Wanda, lo que para ella demuestra que no se trató de un gesto genuino. "Para mí, ser generosa es hacer un bien en pos de otra persona, no regalar y ponerlo a tu nombre", lanzó con dureza.
El debate se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde una usuaria le señaló que, más allá de las intenciones, ni siquiera Mauro había comprado una casa para su padre. Ivana respondió sin dudar: "La plata era de mi hermano", asegurando que el dinero para la operación salió del bolsillo del delantero del Galatasaray y no de Wanda.
Qué evento podría reunir a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez
El enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez podría sumar en breve un episodio tan sorpresivo como candente: un reencuentro cara a cara en el marco de una celebración familiar.
La noticia la dio a conocer Guido Icardi, quien anunció que contraerá matrimonio en los próximos meses y que, lejos de esquivar posibles tensiones, tomó la decisión de incluir en la lista de invitados a todos los protagonistas del escándalo.
La revelación se difundió en DDM (América TV), el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, donde Guido no dudó en ser directo al hablar de su boda y los nombres que espera ver presentes: “Espero que Wanda vaya a mi boda. Mauro y la China están invitados”.
Sin embargo, lo más llamativo fue que el hermano del delantero confesó que actualmente no mantiene relación con Mauro: no tienen diálogo y ni siquiera conserva su número de teléfono.
Aun con esa distancia, Guido relató que sí compartió recientemente un encuentro con Wanda, en el que se dieron un espacio íntimo y familiar: “Hablamos de la vida, de mis sobrinas. No hablamos de Mauro, no era necesario porque era un momento muy tierno”.
El tema volvió a tomar fuerza este domingo en Infama, cuando Guido se refirió a declaraciones de su hermana Aldana y recordó la visita de Eugenia Suárez a su casa en Rosario, dejando clara la postura de la familia frente a la exposición mediática.
Con tranquilidad, expresó: “Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”.
Y concluyó con una reflexión que muestra cómo manejan la situación puertas adentro: “Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”.
Todo apunta a que la boda de Guido Icardi podría transformarse en el escenario del cruce más esperado y cargado de tensión del año. Si todos aceptan la invitación, el encuentro promete miradas intensas, emociones fuertes y un nuevo capítulo en una historia que sigue generando polémica.