La delicada acusación contra Kennys Palacios que sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Sin vueltas, el exjugador retrucó: “No, no, que no sea celoso. Él me prestó el pantalón. Y se me quiso meter en la ducha”. La acusación cayó como una bomba en medio de la gala y cambió por completo el clima del intercambio.

La reacción de Kennys Palacios, reconocido por ser el peluquero de Wanda Nara, fue inmediata. Visiblemente molesto, negó de manera tajante los dichos de su compañero y apeló a las cámaras del programa para respaldar su versión. “No, por suerte las cámaras están las 24 horas. Si miente, nominado la próxima”, lanzó con evidente fastidio.

Así, en apenas la primera noche de nominaciones, la casa ya mostró que la convivencia promete momentos explosivos, con acusaciones cruzadas y tensiones que podrían escalar en los próximos días.

primera gala de nominación GH Generación Dorada - captura

Cuál fue la curiosa actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

El ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en la segunda tanda de participantes, claramente no pasó inadvertido. El estilista, reconocido por su cercanía con Wanda Nara, irrumpió en la casa más famosa del país y rápidamente quedó en el centro de la escena. Su ingreso no solo generó repercusión dentro del programa, sino que también explotó en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia en cuestión de minutos.

Mientras muchos celebraban su llegada al reality y destacaban el condimento que puede aportar al juego, hubo un detalle que no tardó en llamar la atención: el silencio absoluto de Wanda Nara. Fiel a su estilo, la empresaria suele mostrarse activa en Instagram y acompañar públicamente a las personas de su entorno más cercano. Sin embargo, esta vez no hubo historias de aliento, publicaciones dedicadas ni señales de apoyo virtual hacia su amigo.

IW Wanda Nara mientras Kennys Palacios entraba a GH

El contraste resultó evidente. El mismo día en que Kennys Palacios cruzaba la puerta de la casa, Wanda Nara compartía distintas historias desde su hogar y hasta subía una imagen junto a su pareja, Martín Migueles. Pero sobre el debut del estilista en el reality, ni una mención. Ni siquiera un gesto mínimo en la publicación oficial del programa.

Este llamativo silencio reavivó versiones que ya habían comenzado a circular meses atrás. En enero, cuando al peluquero le consultaron por su vínculo con la mediática, optó por una respuesta ambigua. Evitó profundizar sobre el tipo de relación que los une y se mostró más bien distante, algo que despertó comentarios y sembró dudas sobre un posible enfriamiento entre ellos.

Ahora, con Kennys Palacios instalado en la competencia y la ausencia total de gestos públicos por parte de Wanda Nara, las especulaciones volvieron a escena. ¿Se trata simplemente de una postura más discreta o hay un cambio real en la relación que durante años se mostró inquebrantable? Por lo pronto, el silencio habla… y las redes ya sacaron sus propias conclusiones.