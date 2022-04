Melody Cruz y Alex Caniggia, besos y caricias en El hotel de los famosos

Embed

Hubo una sesión de masajes en la cama y los dos cada vez se muestran más cerca. “Qué hacés en mi cama Carlita?”, le preguntó el mediático a la bailarina.“Durmiendo”, respondió ella.

“¿Cómo que no? Si estás en mi cama”, le dijo Alex mientras se acostaba junto a ella. “Las mujeres necesitan mimitos”, agregó, mientras le masajeaba la espalda. “La estoy masajeando”, explicó ante las miradas sorprendidas de sus compañeros.

“El cu…”, respondió ella con una sonrisa. “Somos amiguitos”, lanzó Alex.

Nicolás Maiques durísimo con Alex Caniggia tras su salida de El hotel de los famosos

Tras su angustiante salida del programa El hotel de los famosos, El Trece, Nicolás Maiques estuvo en el debate del reality que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y fue categórico con un ex compañero del reality: Alex Caniggia, a quien apuntó por "no hacer nada" en la convivencia.

“A mí lo que más me molestó fue que, el primer día que te tocó ser staff, estabas con muchas pilas y ganas de limpiar y Alex Caniggia te miró como ‘mirá, negro, esto acá no va’”, observó Romina Scalora. A lo que el actor amplió: “Es que Alex no hacía nada. Fue el peor staff, y sin embargo me votaron a mí”.

Y siguió: “Él llegaba una hora tarde, caía sin remera, no limpiaba nada, no hacía nada… A los tres o cuatro días de mi llegada al Hotel, sentenciaron al peor staff y yo estaba seguro que iban a elegirlo a él, pero no, me nominaron a mí”.

“¿Está protegido Alex dentro del Hotel?”, indagó Rodrigo Lussich, y Nicolás Maiques reveló: “Sí, totalmente. No hay duda”.