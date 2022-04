Nicolás Maiques durísimo con Alex Caniggia tras su salida de El hotel de los famosos

“A mí lo que más me molestó fue que, el primer día que te tocó ser staff, estabas con muchas pilas y ganas de limpiar y Alex Caniggia te miró como ‘mirá, negro, esto acá no va’”, observó Romina Scalora.

A lo que el actor amplió: “Es que Alex no hacía nada. Fue el peor staff, y sin embargo me votaron a mí”.

Y siguió: “Él llegaba una hora tarde, caía sin remera, no limpiaba nada, no hacía nada… A los tres o cuatro días de mi llegada al Hotel, sentenciaron al peor staff y yo estaba seguro que iban a elegirlo a él, pero no, me nominaron a mí”.

“¿Está protegido Alex dentro del Hotel?”, indagó Rodrigo Lussich, y Nicolás Maiques reveló: “Sí, totalmente. No hay duda”.

El nuevo eliminado de El Hotel de los famosos

El viernes en El Hotel de los famosos se produjo la tercera eliminación del reality de El Trece, disputada entre Rodrigo Noya y Nicolás Maiques.

Noya y Maiques quienes debieron arriesgar todo en el juego de la H para dirimir quién se quedaba y quién quedaba fuera de competencia por el gran premio final.

Y fue Rodrigo Noya quien ganó el desafío, quedando así eliminado Nico Maiques a tan sólo una semana de haber ingresado a El Hotel de los Famosos.

Así fue que 'la ardilla', tal como Alex Caniggia apodó al ex Agrandadytos, sostuvo: “Creo que gané porque puse mucha energía, estuve relajado y vine concentrado. Sé que el juego de la H tiene exigencia física, pero acá tenés que estar más tranquilo sino te juega una mala pasada”.

“Gracias a cada uno de ustedes, los quiero y siempre fueron muy cálidos. Amé charlar con ustedes. Gracias por tanto amor, chicos”, alcanzó a decir ya quebrado en llanto Maiques.