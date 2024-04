Mica Viciconte fue letal con una chicana contra Nicole Neumann por la alimentación: "El finde es..."

“En mi casa, tanto para mi hijo como para todos los que vivimos, hay límites. Yo suelo comer muy sano, la verdad es esa, como muy sano, carne, verduras”, afirmó la panelista de Ariel en su salsa.

Enseguida, Mica sumó: "Y los fines de semana son de permitidos, si quiero me tomo una copa de vino, me como una buena hamburguesa, pero en la semana se come súper sano. A mí me gusta y a Fabi también. Hacemos deporte, por supuesto que a veces me agarra ganas de comer helado y lo hago, pero sí, en la semana nos cuidamos”.

Al finalizar, la ex Combate se refirió a declaraciones reciente de Nicole en una entrevista, en la cual afirmó que el padre de sus hijas no la suelta. "No sé qué es soltar. Me ponen en un lugar raro a mí, cómo yo voy a estar con alguien que no soltó una relación, yo estoy con él hace bastante tiempo. Si él no hubiese cerrado un capítulo de su vida o su pasado, no sé si se podría haber llevado a cabo nuestra relación, así que en ese sentido estoy tranquila”, sentenció.

Nicole Neumann reveló qué tiene la bebida revolucionaria que la deja radiante

Nicole Neumann es dueña de una genética privilegiada, pero -además- la modelo cuida muchísimo su alimentación para verse y sentirse en armonía. En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, la rubia reveló cuál es su mayor secreto para estar al 100.

La diosa de las pasarelas contó que, antes de empezar cualquier actividad, se prepara un jugo de Ananá. "A trabajar.... antes, un jugo de Ananá", manifestó en una historia, donde está con un vaso de jugo en la mano.

En el posteo, Nicole Nuemann mencionó cuáles son los beneficios que aporta esa fruta. “Muy buena para la piel. Aporta vitamina C. Aumenta el sistema inmunológico. Controla el colesterol y la anemia”, detalló.

Aunque la alimentación no lo es todo. La modelo también le da mucha importancia al entrenamiento. En la dulce espera, la modelo suele realizar ejercicios para embarazadas, de bajo impacto, y yoga para liberar el estrés y relajarse.