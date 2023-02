Mica Viciconte reconoció que no la pasa nada bien amamantando a su bebé, Luca Cubero: "Es..."

Si dudarlo, Viciconte respondió de manera terminante: “No, no llego, porque tiene sus cosas. Es desgastante”.

“Es depende del bebé también, el mío es bastante bruto. La realidad es que a veces no la paso tan bien, juega bastante, tampoco es tan dependiente, pero no creo que llegue al año”, sumó la ex Combate.

Mica Viciconte habló de su casamiento con Fabián Cubero y sorprendió a todos

Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutaron de unas espectaculares vacaciones en el Caribe mexicano, y tras el conflicto que se generó por la decisión de Indiana, la hija del futbolista con Nicole Neumann, de no vivir más con su madre y mudarse con ellos, están en boca de todos.

Lo cierto es que desde la playa, y tras compartir numerosas fotos con su pareja, Mica abrió la cajita de preguntas y allí depositaron una duda que varios tienen. ¿Se viene el casamiento con Cubero?

"¿Tienen pensado casarse con Fabián? Son hermosos", le preguntaron sus seguidores, y Mica respondió tajante, como suele hacer siempre.

"Ninguno de los dos quiere casarse, estamos bien así", aseguró la mamá de Luca, su hijo con Cubero, despejando así todas las dudas sobre el casamiento entre ambos.