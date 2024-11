Migue Granados explotó con todo tras una dura crítica: tensión, insultos y feroz descargo

Enseguida, el conductor de Olga le respondió: "Coincido con lo de vieja. Si me permitís me gustaría agregar resentida, pelotu... y malcog... Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro".

@GiDavidswright siguió con su postura. "Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más", sumó.

Y Migue finalmente expresó: "Pero si no entendés el concepto del podcast cerra el ort... Vienen justamente por ese código que no asumís los invitados. Para descontracturar, sin obsecuencias".

¡Inesperado! Damián Betular renunció a Olga: el motivo de su decisión

En Team Ubfal (América TV), el pastelero Damián Betular reveló el motivo por el cual tuvo que despedirse de Olga, el canal de streaming de Migue Granados.

"¿Betular se va de Olga?", le consultó la cronista del ciclo de Laura Ubfal. "Sí, hoy me fui de Olga. Pero me fui porque gracias a Dios es el segundo año que tengo un compromiso. Me voy ahora a hacer Bake Off Famosos España", reveló el jurado del reality de Telefe.

"Yo soy muy feliz en Olga, creo que hoy lo dije y lo trato de expresar siempre. Soy muy agradecido de la oportunidad que me dieron", remarcó el chef.

Luego, sobre Bake Off Famosos (Telefe) confesó quiénes eran sus figuras favoritas del certamen: "Tengo un triángulo que quiero mucho que es: (Vero) Lozano, (Damián) De Santo e (Mariano) Iúdica".

Sin embargo, cuando le preguntaron quiénes eran los personajes que peor le caen de la competencia, Betular evitó dar nombres y aseguró: "No nos vemos tanto, pero somos compañeros de trabajo. Hay que tener buena onda en los trabajos".