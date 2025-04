Miguel Prosi puso en duda su paternidad de L-Gante: el explosivo audio y la cruel historia

"Hablé con el papá, Miguel Prosi, quien creíamos que era su papá biológico, hasta hace poco. Fue preso, estuvo unos años detenido, y fue allí que se acerca Claudia (Valenzuela) y le dice que estaba embarazada o tuvo un bebé y que era de él", contextualizó el periodista.

Y agregó: "(Prosi) No lo vio nunca más a Elian, nunca hubo un ADN pero sí una aceptación de él de que era su hijo. Ahora duda ser el padre de Elian porque no hay un ADN y me mandó unos audios un poco picantes".

Embed

Luego dio paso al aire a los audios de Miguel Prosi donde él cuenta: "Lo único que opiné cuando terminó el juicio era que lo tenían que hacer tratar a ese chico. Después como todo cuando pasan las cosas se ponen en modo avión".

"La llamé en la semana a Claudia. Me dice: 'tengo una reunión, llego y te llamo'. No me llamó y me llamó al otro día y dije: 'bueno, te llamo al otro día. Dije: no debe ser nada grave', si viven en su nube de pedos igual. Cualquier cosa que le consulten al padre", continuó.

"Che, y de este chico (por L-Gante) fijate que en dos semanitas que me borré, que le dije que no soy el padre, que no hay nada que diga que soy el padre", dice Prosi en el audio.

Y cerró: "Ya salió el doctor Sigal por todos los medios y habla y habla. Decí que le está salvando el cu.. el tema de Viviana Canosa, entonces lo sacó de escena".

l-gante 2.jpg

Se conoció la prueba del serio problema de salud de L-Gante: "La familia está muy preocupada"

Hace unos días, Luis Perdomo, amigo de L-Gante, contó que el cantante se tomará un tiempo en su carrera y conciertos desde el mes de mayo tras cumplir con los shows que ya tiene en agenda y dio a entender que se trataba de una cuestión de salud.

En este sentido, Laura Ubfal aportó en el programa Infama, América Tv, un documento revelador que demuestra cuál el problema de salud que obligaría al cantante de cumbia 420 a poner un freno por un tiempo.

La panelista accedió a un documento médico donde se señala qué es lo que tiene Elian Valenzuela. "Todo el mundo se preguntó esta semana qué pasa con L-Gante y con su salud, por qué el 7 de mayo va a ser un último recital y se va a retirar por ahora de los escenarios", comenzó Ubfal.

Embed

Y remarcó: “La realidad está en esta constancia del Sanatorio Las Lomas de San Isidro donde se fue a hacer un chequeo. Ahí explica claramente que tuvo un problema muy complicado de excitación psicomotriz, mezclado después con depresión y angustia”.

“Por más que digan lo que digan, acá hay una cardiopatía, producto de un tema obviamente de consumo de muchos años”, precisó la panelista.

“Estamos hablando de un chico de 25 años y esto llegó a un límite, por eso, por un lado, deciden el retiro. Vos no podes poner a alguien en un tratamiento de rehabilitación si la persona no quiere. Él ya está con una psicóloga, la familia está muy preocupada”, continuó.

"Es un chico muy joven y va a haber un tratamiento", sentenció la periodista ante el documento médico al que accedió sobre el problema de salud que enfrenta L-Gante.