Miguel Romano aniquiló a Susana Giménez: "Una señora de 80 años no puede estar..."

Ahí, Mazzocco quiso saber cuándo fue la última vez que habló con la conductora y el peluquero contestó que fue la semana pasada. Acto seguido, opinó sobre el look de la presentadora: "La he visto en fotos con el pelo por la cintura, una señora de 80 años no puede estar con ese pelo tan largo".

"Cuando se cumple una edad, hay que respetar la edad y el look. Ella es una estrella maravillosa, pero el peinador que se la coloca....", lanzó contra el nuevo peluquero de Susana.

Después, Romano remarcó: "Desde que se fue a Uruguay, Susana no vino más a la peluquería". "¿Ella debería pasar por tu peluquería?", le preguntó Mazzocco. "No sé, me da lo mismo. Cada uno hace lo que siente por dentro. Hoy me enteré que fue a comer al restaurant de al lado de mi casa", expresó.

Por último, Romano reveló de dónde viene su enojo hacia Susana: "Está con un peinador que trabajaba conmigo. Me siento como un boludo: 'Hola, Miguel. Me estoy peinando con Mateo'. Me da lo mismo. Ya no quiero ser Miguel Romano, ya lo soy".

Susana Giménez vuelve a la televisión en julio después de cuatro años. Tal comoinformó en exclusivo PrimiciasYa, la diva estuvo el pasado viernes en el Four Seassons haciendo las fotos para las promos de su vuelta a Telefe.

A la salida, fue abordada por las cámaras de Intrusos (América TV) donde lo primero que hizo fue pedirle al camarógrafo que la cuide de la luz que la enfocaba y tape el sol.

"Estoy ansiosa y con miedo, pero falta todavía, voy a ir después de la Copa de América. Hace cuatro años que no hago televisión, como pasa la vida...", señaló Susana y agregó sobre su programa: "Tuvimos una reunión grande de lo que vamos a hacer y luego Dios proveerá. Siempre hacemos cambios". No quiso dar más detalles de lo que viene porque, según dijo, "me copian todo".