Así fue el festejo de cumpleaños de la China Suárez en Turquía: quiénes la saludaron antes que Mauro Icardi

El siguiente saludo compartido por la China Suárez desde su cuenta fue el de Trini de Estrada. "Te amo. Muy feliz cumpleaños a la mejor", precisó con postales junto a una de las protagonistas de la serie carcelaria En el barro 2 de Netflix.

Lo cierto es que hasta ese momento no había llegado el saludo virtual de Mauro Icardi por el cumpleaños de la China Suárez, algo que terminó sucediendo horas más tarde con un tierno mensaje que le dedicó él especialmente desde su cuenta en redes tras regalarle rosas por el día de la mujer el 8 de marzo.

china suarez cumpleaños 34 en turquia saludos 2

china suarez cumpleaños 34 en turquia saludos

china suarez cumpleaños 34 en turquia saludos 3

El posteo de Mauro Icardi por el cumpleaños de la China Suárez

El futbolista Mauro Icardi compartió después un emotivo mensaje dedicado a su novia la China Suárez mostrando las imágenes del festejo de cumpleños en Estambul, Turquía.

"Felices 34, mi amor @sangrejaponesa. Hoy no solo cumple años una mujer increíble… Cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables", indicó el delantero del Galatasaray de Turquía a corazón abierto.

china suarez cumpleaños 34 en turquia saludo mauro icardi

Y cerró: "Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo. Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi reina hermosa".

Se trató de una reunión íntima donde la China recibió sus 34 años rodeada de afectos más cercanos y la presencia de su pareja, donde se motraron súper enamorados.

Mauro Icardi acompañó además la publicación con fotos del íntimo festejo de cumpleaños donde se los ve abrazados y a puro beso, reflejando el gran momento que pasan juntos instaladísimos en Turquía y la espera de que se resuelva el futuro futbolístico del delantero ante el próximo vencimiento de su contrato con el actual club.