Juana Repetto mostró la impresionante cicatriz de su cesárea, tras el nacimiento de su hijo Timoteo

De todos modos, Juana también reconoció que aceptar los cambios físicos que deja el embarazo no siempre es fácil. “¿Me cuesta aceptarte? Sí (y no me refiero específicamente a la cicatriz. De hecho, es lo que menos me cuesta)”, confesó con honestidad.

Durante su reflexión, la actriz también apuntó contra los estándares sociales que pesan sobre el cuerpo de las mujeres, especialmente después de la maternidad. “Toda una vida luchando contra el espejo. Y, lamentablemente, contra una sociedad que espera de nuestros cuerpos algo que algunas pocas consiguen saludablemente”, expresó.

Mientras atraviesa el posparto y la recuperación tras la llegada de su bebé, Repetto aseguró que intenta cambiar la manera en la que se vincula con su cuerpo y aprender a aceptarlo tal como es hoy. “Seguiré tratando de amarte y aceptarte así como sos, como en esa foto y prometo cuidarte para poder compartir y gozar muchos años más de las tres personitas que trajimos a este mundo", escribió.

Sobre el final de su mensaje, la actriz dejó una última reflexión acerca de los cambios físicos que vive tras la maternidad y la posibilidad de reconciliarse con su imagen. “Ya tomarás una nueva forma, quizá... distinta a todas las anteriores seguramente y si no, espero poder amarte así como estás, como estés, como seas... porque me lo merezco”, sentenció.

De esta manera, Juana dejó en claro que, aunque reconoce que su cuerpo puede seguir cambiando con el tiempo, su desafío actual es aprender a aceptarlo y quererlo tal cual es hoy.

Juana Repetto cicatriz

Qué fue lo que contó Juana Repetto en redes que le generó angustia

Días pasados, la actriz Juana Repetto se mostró sin filtros en sus redes sociales y compartió con sus seguidores una situación personal que la tiene angustiada pocas semanas después del nacimiento de su tercer hijo, Timoteo. La actriz contó que uno de los temas que más la afecta en este momento tiene que ver con la ropa y los cambios en su cuerpo tras el embarazo.

“Me estresa la ropa”, se sinceró. Luego explicó que, aunque entiende que su cuerpo está atravesando un proceso de recuperación, hay momentos en los que la situación la frustra. “Es como que me veo y digo ‘bueno, es mi cuerpo, está volviendo. Hasta hace menos de tres semanas estaba embarazada’. Todo bien, pero cuando me quiero ir a vestir y no hay nada que me quepa...”.

Además, Juana señaló que algunos comentarios que recibe en redes sociales tampoco ayudan a atravesar este momento con tranquilidad. “Encima ustedes me ponen ‘¡Ay, dejá de tener los mismos vestidos!’ ‘No deberías ponerte los vestidos que usabas embarazada’. ‘Estás vestida igual hace cinco meses’. Y sí, no me entra otra cosa", expresó con molestia.

Finalmente, la actriz explicó que los cambios en su cuerpo no se limitaron solo al embarazo. “Sigue sin entrarme otra cosa”, admitió. Y agregó con sinceridad: “Porque no es que subí de peso solo la panza. Tengo, o sea, engordé un montón. Me fui al car...”.