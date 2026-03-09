Juanita Tinelli y Tomás Mazza separados a poco de blanquear el romance: los picantes motivos

Juanita Tinelli y Tomás Mazza fueron dando indicios en el comienzo del verano de la buena onda que tenían lo que alimentó al instante los rumores de romance entre sus seguidores en redes.
A unas semanas de mostrarse juntos públicamente, Juanita Tinelli y el influencer Tomás Mazza se separaron. Qué dijo él al respecto.
Lo cierto es que a principios de febrero finalmente la hija de Marcelo Tinelli y el influencer blanquearon la relación al mostrarse a los besos en una transmisión de streaming después de varios comentarios a puro sentimiento vía Instagram.
Lo cierto es que a unas semanas de blanquear el vínculo, los jóvenes se separaron. Incluso la hija del conductor dejó de seguirlo a él en las redes sociales, todo un síntoma de que la relación llegó a su punto final de manera sorpresiva.
“Fue un romance explosivo. Tomás aparece en escena como un pibe que estaba más dedicado a lo que era el box, porque estaba siendo como influencer, pero hacía las peleas famosas con los streamers. El pibe la rompe”, contó Matías Vázquez en Puro Show (El Trece) a modo de introducción.
Y agregaron: “Ellos empezaron a hacer este mes juntos. Pero ellos salieron en un stream, en el estado de él, a decir que estaban juntos. Él le dio un beso, después fue, contó cómo se conocieron. La diferencia de altura…”.
Lo cierto es que en diálogo con el programa, el propio Tomás Mazza confirmó el final de su relación con Juanita Tinelli y evitó entrar en detalles de lo motivos del final.
“No sé si me dejó de seguir, yo no dejé de decir a nadie (dijo por Juanita en Instagram). Si querés mostralo. Me eliminó el seguidor, yo no dejo de seguir a nadie", indicó el joven.
"¿Qué pasó?", indagó el cronista sobre los motivos de la separación. A lo que Tomás Mazza comentó con cautela: "El que calla otorga. Son cosas privadas. Está complicado conseguir una relación hoy en día igual".
Y profundizó al respecto: "Son relaciones, a veces comienzan, a veces acaban, a veces te distanciás, a veces no. Son cosas humanas. No me pone triste, es así la vida".
"Es así la vida. Todas las personas llegan a enseñarte algo. Preguntale a Juanita cuando la veas, va a responder”, cerró el influencer confirmando la separación.
Marcelo Tinelli comentó a través de X (ExTwitter) sus sensaciones después de que su hija Juanita Tinelli se mostró acompañada del influencer Tomás Mazza.
“Marce querido, qué lindo tener a una hija enamorada. ¿Sensaciones? Besos. Que viva el amor”, le escribió el periodista Juan Etchegoyen al conductor.
Minutos después, el propio Tinelli amplió su reacción, manteniendo un tono cauto y respetuoso: “No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, expresó, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.
Así el animador evitó profundizar en la vida privada de su hija, especialmente tras los momentos difíciles que atravesó la familia meses atrás, cuando Juanita recibió una amenaza de muerte dirigida hacia él.