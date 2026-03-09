Juanita Tinelli y Tomás Mazza separados a poco de blanquear el romance: los picantes motivos

Y agregaron: “Ellos empezaron a hacer este mes juntos. Pero ellos salieron en un stream, en el estado de él, a decir que estaban juntos. Él le dio un beso, después fue, contó cómo se conocieron. La diferencia de altura…”.

Lo cierto es que en diálogo con el programa, el propio Tomás Mazza confirmó el final de su relación con Juanita Tinelli y evitó entrar en detalles de lo motivos del final.

“No sé si me dejó de seguir, yo no dejé de decir a nadie (dijo por Juanita en Instagram). Si querés mostralo. Me eliminó el seguidor, yo no dejo de seguir a nadie", indicó el joven.

"¿Qué pasó?", indagó el cronista sobre los motivos de la separación. A lo que Tomás Mazza comentó con cautela: "El que calla otorga. Son cosas privadas. Está complicado conseguir una relación hoy en día igual".

Y profundizó al respecto: "Son relaciones, a veces comienzan, a veces acaban, a veces te distanciás, a veces no. Son cosas humanas. No me pone triste, es así la vida".

"Es así la vida. Todas las personas llegan a enseñarte algo. Preguntale a Juanita cuando la veas, va a responder”, cerró el influencer confirmando la separación.

La rara reacción de Marcelo Tinelli cuando Juanita Tinelli y Tomás Mazza blanquearon el romance

Marcelo Tinelli comentó a través de X (ExTwitter) sus sensaciones después de que su hija Juanita Tinelli se mostró acompañada del influencer Tomás Mazza.

“Marce querido, qué lindo tener a una hija enamorada. ¿Sensaciones? Besos. Que viva el amor”, le escribió el periodista Juan Etchegoyen al conductor.

Minutos después, el propio Tinelli amplió su reacción, manteniendo un tono cauto y respetuoso: “No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, expresó, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.

Así el animador evitó profundizar en la vida privada de su hija, especialmente tras los momentos difíciles que atravesó la familia meses atrás, cuando Juanita recibió una amenaza de muerte dirigida hacia él.