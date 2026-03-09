El descargo de la ex de Valentino López tras el video que involucró a la China Suárez y salpicó a Wanda Nara

Así, la joven dejó en claro que su vínculo con la familia Nara siempre fue positivo y que no hay lugar para teorías conspirativas.

Cuál fue la reacción de Wanda Nara tras filtrarse la supuesta fecha de boda de Mauro Icardi y la China Suárez

Tras un breve paréntesis que parecía haber calmado las aguas, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar expuestos en una nueva disputa silenciosa dentro del universo digital. Al igual que en ocasiones anteriores, fue el delantero quien dio el primer paso con una publicación que rápidamente fue interpretada como un gesto cargado de dobles sentidos.

En su perfil, el futbolista subió una foto junto a la China Suárez acompañada por una frase en italiano que generó revuelo: “Las cosas están más cerca de lo que paren”. Esa línea enigmática abrió la puerta a múltiples lecturas entre los seguidores y también encendió el debate en el ámbito del espectáculo.

Las conjeturas no tardaron en multiplicarse. Para algunos, se trataba de un mensaje velado hacia su ex esposa, en el marco de los litigios judiciales que aún los enfrentan. Otros, en cambio, lo interpretaron como una señal de que la relación con la actriz podría dar un paso decisivo, alimentando rumores de que el casamiento entre ambos estaría más próximo de lo que se pensaba. La incógnita comenzó a aclararse cuando este jueves Gustavo Méndez aportó datos en el programa La mañana con Moria (El Trece). Allí, el periodista -con vínculo directo con la ex Casi Ángeles- reveló un detalle clave: “A partir del 12 de marzo, Icardi ya estaría habilitado para volver a casarse”, comentó en vivo.

Pero la revelación no terminó allí. Méndez también sugirió cuál sería el período elegido para formalizar la unión. “Entre octubre y diciembre de este año darían el sí”, aseguró, reforzando las versiones que circulaban sobre una boda inminente entre Icardi y Suárez.

Mientras tanto, y como suele ocurrir en este tipo de capítulos, Wanda Nara también decidió mover sus fichas en redes sociales. La empresaria compartió un posteo dedicado a su hija menor, quien estaba a punto de participar en una actividad especial organizada por su colegio.

“Feliz viaje. Se fueron todos mis cachorros con el colegio, super felices de compartir esta experiencia con sus mejores amigos. Con mucha ilusión, compramos y organizamos linternas, bolsas de dormir, y tantas cosas más”, escribió con tono afectuoso pero también estratégico.

Aunque a simple vista el mensaje parecía ser solo una muestra de ternura maternal, varios usuarios lo interpretaron como una indirecta hacia Icardi. No es la primera vez que Wanda lo acusa de desentenderse de las cuestiones cotidianas de sus hijas y de incumplir con el pago de la cuota alimentaria de Francesca e Isabella.

Así, la mediática volvió a remarcar públicamente que es ella quien se ocupa de cada aspecto de la vida de las menores, acompañando sus actividades y sosteniendo sus emociones. Claro que, como ocurre en esta trama plagada de idas y vueltas, la verdadera dinámica familiar solo la conocen quienes forman parte de ella.

