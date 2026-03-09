La ácida reacción de Wanda Nara tras el regalo que la China Suárez recibió del Galatasaray por el Día de la Mujer

china suarez regalo del galatasaray por el dia de la mujer

Lo cierto es que Wanda Nara a las horas contestó de manera indirecta desde la virtualidad. ¿De qué manera? La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se hizo presente en el estadio San Siro de Italia para observar el clásico de Milan e Inter, que justamente se trata del ex club de Mauro Icardi.

Wanda subió una serie de imágenes observando el partido y reflejando a la hinchada local en compañía de su novio Martín Migueles. El gesto virtual no pasó desapercibido y muchos usuarios tomaron esa acción como un palito para su ex al presenciar un partido clave de su ex club en medio de sus vacaciones por Europa.

Cabe recordar que cuando Mauro Icardi jugaba en el Inter donde convirtió 124 goles entre 2013 y 2019, Wanda Nara estaba en pareja con el futbolista y luego se dio su traspaso al Galatasaray.

wanda nara viendo milan - inter

wanda nara viendo milan - inter 2

wanda nara viendo milan - inter 3

wanda nara viendo milan - inter con martin migueles

Elba Marcovecchio explicó el fallo judicial contra Mauro Icardi en el conflicto con Wanda Nara

El viernes 6 de marzo trascendió un fallo correspondiente al Juzgado en lo civil N° 106, en el marco de uno de los expedientes que mantiene Mauro Icardi con Wanda Nara, relacionado con la cuota alimentaria.

Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, se encargó de aclarar cuál es el escenario que enfrenta en charla con el ccilo DDM (América Tv) .

“Es bastante poco feliz que se siga con esta mecánica de estar pasando estas resoluciones judiciales a los medios”, expresó de entrada la abogada dejando en claro su malestar por que se filtren los documentos legales.

Y aclaró al respecto: “Hay muchas cuestiones económicas. Acá se limita el reclamo de alimentos como si las niñas estuvieran necesitadas y empezamos a tener una discusión teórica porque no es práctica para este caso en concreto, donde las niñas no tienen de lo que hace a su bienestar y todas sus necesidades”.

En esa misma línea, agregó que el expediente tiene características poco habituales dentro de este tipo de litigios: “Hay cuestiones que son muy complejas en un expediente en donde está cortada por una restitución internacional y en el medio de esto tramita un expediente de alimentos. Quiero aclarar que este expediente es muy particular, no tiene nada que ver con el 99,9 por ciento de los otros casos de alimentos”, remarcó.

"En ninguna hay una demanda de fondo donde se diga cuáles son las necesidades de las criaturas, los ingresos de la mamá, ingresos del papá, y se hace una cuota previsora con un monto súper elevado y genera toda esta disputa. Es el 3 por ciento, pero si lo decimos en números, para dos nenas es mucho. Realmente es mucho, mucho dinero. Esto es una batalla que tiene el título de alimentos, pero no representa los alimentos”, sentenció Marcovecchio.