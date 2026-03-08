Oriana Sabatini mostró por primera vez a su hija Gia y enterneció a todos con una foto íntima
Oriana Sabatini compartió una tierna imagen junto a la beba que tuvo con Paulo Dybala y generó una ola de mensajes en redes. Catherine Fulop también reaccionó con un mensaje muy especial.
8 mar 2026, 18:12
Oriana Sabatini mostró por primera vez a su hija Gia y enterneció a todos con una foto íntima
A pocos días de haberse convertido en mamá junto a Paulo Dybala,Oriana Sabatini decidió compartir con sus seguidores un momento muy especial. La cantante publicó en sus redes sociales la primera foto en la que aparece junto a su hija Gia, la beba que nació hace menos de una semana en Roma.
En la imagen, que rápidamente se llenó de likes y comentarios, se la puede ver a Oriana sentada en un sillón mientras sostiene a la pequeña en brazos. Con la cabeza apoyada sobre el hombro de la beba, la artista dejó ver un momento íntimo y cargado de ternura en sus primeros días como madre.
Si bien el nacimiento de Gia ya había sido anunciado con un posteo el mismo día en que llegó al mundo, hasta ahora Oriana no se había mostrado públicamente junto a su hija. La foto marcó así la primera aparición de la cantante con la beba en redes sociales.
La pequeña nació el lunes pasado en Roma. El dato curioso del parto lo había contado Catherine Fulop, la mamá de Oriana, quien reveló que el momento coincidió con un partido de Dybala. “Contracciones en el entretiempo”, escribió en sus redes sociales al contar cómo había comenzado el trabajo de parto.
Desde entonces, la pareja optó por mantener un perfil bajo y disfrutar en privado de sus primeros días como familia. Sin embargo, la publicación de Oriana generó una enorme repercusión entre sus seguidores, que celebraron la llegada de la beba con cientos de mensajes de cariño.
Entre las reacciones más emotivas estuvo justamente la de Catherine Fulop. La actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras muy especiales a su hija: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro”.
La postal familiar, cargada de emoción, terminó de conquistar a los fans de la cantante, que no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y mensajes de amor para Oriana, Paulo y la pequeña Gia.
Cómo fue la llegada de Catherine Fulop y Ova Sabatini a Italia por el parto de Oriana Sabatini
En medio de la expectativa por el nacimiento de su primera nieta, Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron a Italia para acompañar a Oriana Sabatini en la etapa final de su embarazo junto a Paulo Dybala.
La pareja llegó a Roma y el emotivo reencuentro familiar quedó retratado en una foto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la imagen, se los puede ver a los tres sonrientes en el aeropuerto, celebrando el momento tan especial que atravesaba la familia.
Fue la propia actriz venezolana quien compartió la postal en su cuenta de Instagram y la acompañó con un mensaje cargado de emoción que conmovió a sus seguidores.
"Ya con nuestra bebita”, escribió Fulop junto a la imagen, una frase que reflejó la felicidad del clan Sabatini ante la inminente llegada de la nueva integrante de la familia.
Cabe recordar que la fecha estimada de parto estaba prevista para el 11 de marzo, un dato que llamó especialmente la atención ya que coincide con el cumpleaños de la actriz.
Sin embargo, el nacimiento finalmente se adelantó algunos días. La primera hija de Oriana y Paulo llegó al mundo el 2 de marzo, generando una enorme alegría tanto en la familia como entre los seguidores de la pareja.