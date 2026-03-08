Oriana Sabatini mostró por primera vez a su hija Gia y enterneció a todos con una foto íntima

Desde entonces, la pareja optó por mantener un perfil bajo y disfrutar en privado de sus primeros días como familia. Sin embargo, la publicación de Oriana generó una enorme repercusión entre sus seguidores, que celebraron la llegada de la beba con cientos de mensajes de cariño.

Entre las reacciones más emotivas estuvo justamente la de Catherine Fulop. La actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras muy especiales a su hija: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro”.

La postal familiar, cargada de emoción, terminó de conquistar a los fans de la cantante, que no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y mensajes de amor para Oriana, Paulo y la pequeña Gia.

Oriana Sabatini

Cómo fue la llegada de Catherine Fulop y Ova Sabatini a Italia por el parto de Oriana Sabatini

En medio de la expectativa por el nacimiento de su primera nieta, Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron a Italia para acompañar a Oriana Sabatini en la etapa final de su embarazo junto a Paulo Dybala.

La pareja llegó a Roma y el emotivo reencuentro familiar quedó retratado en una foto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la imagen, se los puede ver a los tres sonrientes en el aeropuerto, celebrando el momento tan especial que atravesaba la familia.

Fue la propia actriz venezolana quien compartió la postal en su cuenta de Instagram y la acompañó con un mensaje cargado de emoción que conmovió a sus seguidores.

"Ya con nuestra bebita”, escribió Fulop junto a la imagen, una frase que reflejó la felicidad del clan Sabatini ante la inminente llegada de la nueva integrante de la familia.

Cabe recordar que la fecha estimada de parto estaba prevista para el 11 de marzo, un dato que llamó especialmente la atención ya que coincide con el cumpleaños de la actriz.

Sin embargo, el nacimiento finalmente se adelantó algunos días. La primera hija de Oriana y Paulo llegó al mundo el 2 de marzo, generando una enorme alegría tanto en la familia como entre los seguidores de la pareja.