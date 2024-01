Mónica Gutiérrez tras el incómodo momento que vivió al aire con su marido: "Él se enojó" 

En diálogo con PrimiciasYa, Mónica Gutiérrez se refirió con humor a lo ocurrido. “Primero pido disculpas públicas a la audiencia. Me lo tomo con humor ¡qué más puedo decir!”, manifestó entre risas.

“La gente de Telefe me llamó para hacer el Zoom sobre la hora y no tenía margen de tiempo para irme a otro lugar de la casa. Yo estaba leyendo en mi cuarto, entonces me vestí, me maquillé, armé la locación con un trípode y le dije a Alejandro que se vaya y él se metió en el baño. El zoom se hizo largo y en algún momento necesitó salir de ahí. Pero él nunca supo que salió en cámara, después le dije yo y él no es un tipo de tele Pero como todo se armo rápido y él tuvo un debut inquietante”, comentó.

“Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora durante una pausa me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me mandó el video de ese momento y le dije que aclaremos obvio", detalló.

"Es mi marido desde hace 32 años, pero cuando le dije un poco se enojó conmigo. Se enojó porque me dice que yo no cuidé el plano. No voy a convertir esto en una discusión conyugal, me lo tomo con humor y pido nuevamente disculpas a la audiencia", cerró Mónica.

Mónica Gutiérrez y Alejandro Gawianski, toda una vida juntos

Padres de Ian (24), Azul (27) y Greta (28), Mónica Gutiérrez y Alejandro Gawianski están juntos desde hace más de 30 años.

Hace algunos años, la famosa periodista contó que conoció al arquitecto en la fiesta de un amigo y que apenas cruzó palabra con él sintió que sería el hombre de su vida. Y no se equivocó.

“Cuando digo que él ‘me compró ya hecha’ quiero decir que él solo podía cerrar su vida, como yo la mía, con alguien de nuestras características. Con respeto por lo que el otro hace. Yo tengo una profunda admiración por lo que él hace, es extraordinariamente emprendedor”, relató algunos años atrás sobre la admiración que sigue sintiendo por su compañero de vida.