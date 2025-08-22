Sabrina Rojas y su firme opinión sobre los comentarios ante las infidelidades: "Machismo"

Luego de que Gimena Accardi confesó que le fue infiel a Nico Vázquez y que eso derivó en la separación de la pareja tras 18 años juntos, Sabrina Rojas compartió una reflexión en sus historias de Instagram.
Tras solidarizarse con Gimena Accardi al confesar su infidelidad a Nico Vázquez, Sabrina Rojas se refirió a lo que se dice ante los casos de infidelidad de los hombres y las mujeres.
"Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son los infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasdta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio", indicó la conductora de Pasó en América.
Y cerró su análisis ante las críticas a la actriz: "Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve oblitgada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su 'pecado' (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar".
En diálogo con el programa Intrusos (América Tv), Sabrina Rojas evitó referirse a las polémicas declaraciones de Flor Vigna donde admitió que vivió un "infierno" con Luciano Castro y pidió que "lo ayuden" e hizo una profunda reflexión de cómo la sociedad reacciona ante la infidelidad de un hombre y la de una mujer.
"Cuando hablamos de la infidelidad del hombre siempre salimos a buscar a la cornuda y la atozigamos a ver cómo está y cómo se siente, y el hombre anda por ahí", comenzó Rojas.
Y remarcó: "A mí por ejemplo me preguntan con otra intención que le preguntan tal vez a mi ex marido". Y la cronista le preguntó: "¿Será que Luciano mete miedo?".
"No lo sé, pero es una cosa que tiene que ver con el machismo. Siempre somos nosotras las locas y la historia no es así. Cuando Luciano (Castro) estaba con Flor (Vigna) yo ya estaba enbelezada con el Tucu (López). O sea, siempre la historia es que las locas somos nosotras, que el otro no te aguanta. Y yo siempre digo: si supieran", explicó la conductora.
Y finalizó: "Siempre el hombre es el superado, cuando se separaron Gime (Accardi) y Nico (Vázquez) supusimos que el infiel era él, siempre el que no la soporta es él, siempre el que tenía ganas de separarse es él, y siempre dejamos a la mina mal parada".
La conductora de Pasó en América, Sabrina Rojas, se refirió picante al trascendido del supuesto embarazo de la China Suárez con Mauro Icardi que dejó picando Wanda Nara en su contacto con la prensa a su regreso a la Argentina que tanto revuelo generó y que fue desmentido al instante.
"Este informe lo que queriamos rescatar es que ella da de una manera muy conchu.., muy conchu.., la noticia de que están embarazados", comentó sin filtros la conductora al ver un informe al aire del tema.
Y agregó picante: "Ella dice 'yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen' Pero el embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía, no? Sacados".
"Yo le creo a Wanda cuando dice que Icardi la llama", observó Tartu. A lo que Rojas aseguró: "Yo también le creo". Y él agregó: "Esa conversación se la creo y por ahí le tiró por la cabeza 'voy a tener un hijo con la China Suárez'”.
"Yo también lo creo. Me pongo un poco serio y siempre pienso en los niños y lo único que pienso es en esas niñas que no pueden ver a su papá y que dentro de poco, si es verdad lo que dice Wanda, papá está teniendo otra hija, qué duro", finalizó la conductora.