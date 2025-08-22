El nuevo y sorpresivo anuncio de Wanda Nara ¿que la acerca a Mauro Icardi?

Seguramente en las próximas horas dará alguna pista sobre el ofrecimiento concreto que habría recibido recientemente y en tal caso cuándo debería hacer las valijas para volver a instalarse en su casa de Italia junto a sus cinco hijos, teniendo presente que según viene asegurando en breve debe comenzar con las grabaciones de la nueva temporada de MastereChef Celebrity en la pantalla de Telefe.

Mientras tanto, después de dejar picando su posible regreso a Europa, la mayor de las Nara volvió a mostrarse en sus historias virtuales super relajada y haciéndose masajes.

Wanda Nara IG

Wanda Nara quebró en llanto al revelar lo que Icardi hace con uno de sus perros: “Se está muriendo”

Este jueves, en Puro Show (El Trece), Wanda Nara se quebró al hablar de la delicada situación que atraviesa una de sus mascotas. La mediática contó que debió dejar a su perro en Italia y que no pudo trasladarlo porque el chip está registrado a nombre de Mauro Icardi.

“Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar, solo se necesitaba la firma de Mauro. No quieren operar a mi perro, se está muriendo en estos días”, expresó la mayor de las Nara con lágrimas en los ojos en una entrevista con los medios recién bajada del avión que la trajo de Estados Unidos a donde fue a hacer una entrevista televisiva por la que habría cobrado unos 50 mil dólares según trascendió.

Embed

Conmovida, añadió: “Hay un montón de situaciones que son gravísimas, morales. Mis hijas lo único que pidieron es a un perrito que extrañan un montón y se lo muestran constantemente en redes sociales”.

Además, reveló la dura respuesta que el futbolista habría dado cuando sus hijas le preguntaron por sus dos gatos turcos: “Él libremente dijo ‘los liberé en la calle’. Ustedes saben lo que mis hijos quieren a los animales”.

Vale recordar que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen una feroz batalla desde el año pasado, en medio del más escandaloso de los divorcios del mundo de la farándula de los últimos años cuando ella decidió venirse a vivir a Argentina con sus cinco hijos y dejando al futbolista en Estambul.