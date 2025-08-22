A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXPLOSIVO

El nuevo y sorpresivo anuncio de Wanda Nara ¿que la acerca a Mauro Icardi?

Después de un jueves de furia en el que acusó a Mauro Icardi de haber ejercido violencia sexual contra ella, ahora Wanda Nara estaría evaluando dar un paso que la dejaría a un paso del reencuentro con su ex. Todos los detalles.

22 ago 2025, 13:54
El nuevo y sorpresivo anuncio de Wanda Nara ¿que la acerca a Mauro Icardi?
El nuevo y sorpresivo anuncio de Wanda Nara ¿que la acerca a Mauro Icardi?

El nuevo y sorpresivo anuncio de Wanda Nara ¿que la acerca a Mauro Icardi?

Tras las controvertidas declaraciones de Wanda Nara de este jueves, donde intentó hacer creerle a todos que la China Suárez estaba embarazada de Mauro Icardi así como también se comparó con el calvario vivido por Julieta Prandi, asegurando que hizo seis denuncias contra el futbolista por violencia sexual, parece que la popular figura de Telefe podría irse del país para instalarse cerca de su expareja.

A pesar de la feroz guerra mediática y legal que mantiene con el padre de sus hijas, tanto por la cuota alimentaria de Francesca e Isabella como por el vínculo de las pequeñas con su papá, dado que no acepta que la menores tengan trato con la China Suárez, actual pareja de Mauro y a quien considera la causante del fin de su familia, este viernes Wanda anunció que podría volver a mudarse a Italia. Vale decir, a un paso de Turquía donde reside actualmente el futbolista.

Leé también

Las razones por las que la China Suárez y Mauro Icardi no quieren tener hijos

El motivo por el que la China Suárez y Mauro Icardi no quieren tener hijos

Así lo hizo saber la propia Wanda este viernes al publicar una Instagram Storie con una postal de su lujoso piso del Chateau Libertador en el que anunció que tiene una propuesta de trabajo en el viejo continente.

IG Wanda Nara - propuesta laboral de Italia

"Qué difícil", escribió con letras bien grandes. Y en el siguiente renglón le contó a sus casi 18 millones de seguidores virtuales: "Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante". Pero eso no fue todo, porque especificó que esa propuesta "implica mudanza", junto a un emoji de una carita llorando, una llave y una bandera italiana, así como también arrobó al periodista italiano Andrea Di Carlo.

Seguramente en las próximas horas dará alguna pista sobre el ofrecimiento concreto que habría recibido recientemente y en tal caso cuándo debería hacer las valijas para volver a instalarse en su casa de Italia junto a sus cinco hijos, teniendo presente que según viene asegurando en breve debe comenzar con las grabaciones de la nueva temporada de MastereChef Celebrity en la pantalla de Telefe.

Mientras tanto, después de dejar picando su posible regreso a Europa, la mayor de las Nara volvió a mostrarse en sus historias virtuales super relajada y haciéndose masajes.

Wanda Nara IG

Wanda Nara quebró en llanto al revelar lo que Icardi hace con uno de sus perros: “Se está muriendo”

Este jueves, en Puro Show (El Trece), Wanda Nara se quebró al hablar de la delicada situación que atraviesa una de sus mascotas. La mediática contó que debió dejar a su perro en Italia y que no pudo trasladarlo porque el chip está registrado a nombre de Mauro Icardi.

“Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar, solo se necesitaba la firma de Mauro. No quieren operar a mi perro, se está muriendo en estos días”, expresó la mayor de las Nara con lágrimas en los ojos en una entrevista con los medios recién bajada del avión que la trajo de Estados Unidos a donde fue a hacer una entrevista televisiva por la que habría cobrado unos 50 mil dólares según trascendió.

Embed

Conmovida, añadió: “Hay un montón de situaciones que son gravísimas, morales. Mis hijas lo único que pidieron es a un perrito que extrañan un montón y se lo muestran constantemente en redes sociales”.

Además, reveló la dura respuesta que el futbolista habría dado cuando sus hijas le preguntaron por sus dos gatos turcos: “Él libremente dijo ‘los liberé en la calle’. Ustedes saben lo que mis hijos quieren a los animales”.

Vale recordar que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen una feroz batalla desde el año pasado, en medio del más escandaloso de los divorcios del mundo de la farándula de los últimos años cuando ella decidió venirse a vivir a Argentina con sus cinco hijos y dejando al futbolista en Estambul.

wanda nara icardi

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto