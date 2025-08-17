El inesperado posteo de Morena Rial para su hijo Francesco en el Día de las Infancias: "Perdón"

morena rial hijo saludo

Morena Rial y Carmen Barbieri se dijeron de todo en un tenso cruce

Morena Rial y Carmen Barbieri protagonizaron un tenso enfrentamiento que dejó en evidencia la escasa simpatía que existe entre ambas. El cruce estuvo cargado de declaraciones fuertes y comentarios punzantes que rápidamente generaron repercusión.

Todo comenzó el 14 de agosto, cuando Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) que la influencer había tenido un altercado con otra joven en un boliche, llegando incluso a arrojarle una botella. Aunque Morena admitió el incidente, no se quedó callada y lanzó duras frases contra el panelista del programa.

Como suele ocurrir con los temas que involucran a la mediática, el episodio se viralizó en redes y llegó a otros ciclos de espectáculos, entre ellos el que conduce Carmen Barbieri en elnueve. Mientras se debatía el tema en vivo, Morena siguió el programa desde su casa y decidió reaccionar públicamente a través de sus historias de Instagram. Lejos de calmarse, el conflicto escaló.

“Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, debo ser la única que te mira. Me llama mucho la atención que hables de violencia cuando tu hijo querido en Carlos Paz... si no recordas, te dejo una captura del bello momento”, escribió Morena, lanzando una crítica directa a la conductora y haciendo referencia a un supuesto episodio protagonizado por Fede Bal.

Carmen, visiblemente molesta, no se quedó atrás y respondió con dureza: “Primero informante, Morena Rial. Chorra, vaga, no haces nada, parásito. Primero informate, porque no era en un boliche, era en un Mc Donals donde él había encargado una comida, fue a buscarla por atrás, y con los chicos que estaban haciendo la cola se armó un lío bárbaro y sus guardaespaldas lo llevaron al auto”.

La conductora continuó con su descargo, elevando aún más el tono: “Nunca hubo una pelea, nunca estuvo metido en esa. Informate, burra. Sos una burra. ¿Decís que nadie me ve? Vos sos un montón de gente que me ve”.