Gimena Accardi confirmó con quién le fue infiel a Nico Vázquez: "Me hago cargo"

Y Gimena Accardi asumió su error: "Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: yo te sigo amando, esto a vos no te define. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto pero sí fue un poco el detonante o la gota que revalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes".

"Hasta ahí me hago cargo, linchenme, mándenme a la hoguera, soy una hi.. de pu.. me arrepiento. Ya está, fui perdonada, nos dimos un abrazo y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor como lo fue durante 18 años", comentó.

Gimena Accardi despejó de esta historia de infidelidad a Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, y remarcó que fue otra persona desconocida del medio con quien engañó a Nico y no su compañero en la comedia En otras palabras.

"Ahora todo lo otro no, no me puedo hacer cargo, con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí necesito que se frene, todo lo otro me hago cargo. Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él como es un señor cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó", se sinceró.

Y explicó sobre su infidelidad: "Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años".