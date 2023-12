Muerte de Débora Pérez Volpin: la Justicia dio sentencia en la causa por encubrimiento

La Justicia absolvió también a la instrumentadora Eliana Frías quien había sido acusada de falso testimonio. La técnica había declarado en el primer juicio por la muerte de Pérez Volpin. En esa ocasión utilizó respuestas imprecisas ("no sé", "no me acuerdo", "no vi"), que la convirtieron "en una testigo reticente", figura que derivó en la imputación que finalmente fue desestimada.

En la sala estuvieron presentes Enrique Sacco, ex marido de la periodista, y sus hijos. Tras conocerse el fallo, hubo aplausos de parte de la defensa de los acusados, mientras que los familiares de la ex figura de El Trece se retiraron en silencio.

"Estoy contento de que se haya hecho Justicia", fueron las pocas palabras que expresó Roberto Martingano luego de conocerse la decisión de la Justicia. Los fundamentos se publicarán el jueves 14.

Así está hoy la hija de Débora Pérez Volpin: vocación religiosa y un emprendimiento personal

En febrero de 2018, la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin sacudió a todos, pero -sin dudas- el dolor más grande lo vivieron sus hijos, Agustín y Luna Funes.

La figura de las noticias perdió la vida cuando asistió para hacerse una endoscopia en una clínica privada porque estaba con fuertes dolores abdominales.

A cinco años de la muerte de su madre, Débora Pérez Volpin, Luna ha logrado salir adelante, pese al dolor. En 2021, después de visitar Israel, la joven celebró su bat mitzvá.

En ese momento, la hija de la periodista contó que fue un momento especial en su vida. “Es muy movilizante para mí porque yo lo siento como una conexión con mi mamá”, sostuvo.

En una nota con Infobae, Luna reveló que, durante su estadía en Israel, visitó el Muro de los lamentos, donde logró sanar muchas de las heridas del pasado. “Como un renacer, una sensación de mucha paz y mucha pureza”, manifestó.

La joven, que cumplió 23 años en octubre, se recibió de arquitecta en la Universidad de Buenos Aires, y abrió su propio emprendimiento, una pastelería en el corazón de Caballito.

El local se llama Jaia Tienda Dulce y ofrece rogeles, brownies con merengue y cheesecakes."Todo es casero y con mucho amor”, dice en el perfil del lugar, que crece poco a poco.