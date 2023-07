Murió la cantante Sinéad O'Connor, a los 56 años

La vida de Sinéad estuvo marcada por escándalos, problemas personales y tragedias. En 2022, su nombre apareció en todos los medios tras el suicidio de su hijo Shane de 17 años.

Al poco tiempo, la cantante fue internada porque sus allegados temían que intentara, una vez más, quitarse la vida. En su último Tweet, O’Connor publicó una imagen de Shane y manifestó: “Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma ”.

La estrella irlandesa nació el 8 de diciembre de 1966. Según contó en un reportaje, tuvo una infancia difícil. Su madre abusaba de ella, la maltrataba y la usaba para robar en tiendas.

A los 15 años, un hombre de la industria discográfica la escuchó cantando Evergreen de Barbra Streissand en un evento y decidió contratarla. Mientras trabajaba en el estudio su primer disco, The Lion and The Cobra, ese sujeto le pidió que se dejara crecer más el pelo y que se vistiera con ropa más ajustada, que fuese "más femenina".

La respuesta de O'Connor fue drástica: fue hasta la peluquería más cercana para raparse la cabeza. Ese look terminó siendo su marca personal.

The Lion and the Cobra fue álbum de oro y le valió una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de rock. El disco tuvo excelentes críticas y preparó el camino para la explosión que llegaría con el segundo.

En 1990 lanzó I Do Not Want What I Haven’t Got, con su hitNothing Compares 2 U, una canción originalmente escrita por Prince. Pero la interpretación de O’Connor alcanzó el número 1 en varios países y le valió una nominación al Grammy por grabación del año. El álbum le valió un Grammy a la mejor interpretación de música alternativa.

Una vida marcada por el talento y la controversia

Nacida en Dublín en 1966, la cantante Sinéad O'Connor estuvo desde muy joven ligada a la escena musical de la capital irlandesa, no en vano desde sus inicios a finales de los 80 protagonizó una enemistad con los ya por entonces famosos U2. Un conflicto que terminaría resolviéndose con los años.

En 1983, su padre la envió a una exclusiva escuela en Waterford, donde gracias a la ayuda de su profesor de lengua irlandesa, grabó cuatro canciones, dos de ellas composiciones propias, que más tarde aparecerían en su primer álbum. Al año siguiente formó parte de una banda. En 1985 falleció su madre en un accidente automovilístico, lo que significó una gran tragedia para ella a pesar de la mala relación que tenían. En muchas oportunidades, la cantante denunció el maltrato de su mamá.

Uno de los momentos más importantes que protagonizó, recordado por todo el mundo, fue cuando en 1992 hizo pedazos una fotografía del papa Juan Pablo II en Saturday Night Live, condenando la pedofilia en la Iglesia Católica.