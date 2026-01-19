Alejandro Sanz, primer artista en presentarse en el nuevo formato del Campo Argentino de Polo

Sin título

El nuevo diseño del venue propone mejor visibilidad desde todos los sectores, una optimización integral del sonido, mayor comodidad en circulaciones, nuevas propuestas gastronómicas y accesos facilitados por múltiples medios de transporte. Todo, en un entorno verde único dentro de la ciudad, pensado para vivir conciertos de gran escala con una experiencia más cuidada y envolvente.

En este marco, Alejandro Sanz presentará un show de más de dos horas de duración, con un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera y las canciones que forman parte de su nueva etapa creativa, en el contexto de su gira 2026. Un espectáculo especialmente diseñado para un venue que invita a vivir la música de otra manera, combinando cercanía, potencia y emoción.

Con una relación histórica con el público argentino y tras agotar funciones en cada una de sus visitas al país, Sanz vuelve a encontrarse con sus fans en un escenario que se proyecta como uno de los nuevos polos de los grandes shows internacionales en Buenos Aires.

UBICACIONES Y PRECIOS DE ENTRADAS:

CONSEGUILAS A TRAVES DE ENIGMATICKETS.COM

PLATEA PLATINO: $210.000 + SC

PLATEA ORO: $190.000 + SC

PLATEA VIP: $160.000 + SC

PLATEA PREF. OESTE Y ESTE: $170.000 + SC

PLATEA OESTE Y ESTE: $140.000 + SC

TRIBUNA C: $110.000 + SC

TRIBUNA OESTE Y ESTE S/N: $85.000 + SC

CAMPO GENERAL: $65.000 + SC