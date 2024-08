Antes del esperado anuncio del lineup en Argentina, comienza Lollapalooza Chicago

1722520593779-lollachicago 2.png

Como en toda buena fiesta, la apertura promete ser inolvidable. El primer día del festival, el jueves 1 de agosto, contará con los headliners Megan Thee Stallion, que viene revolucionando la escena del rap, y el cantante y compositor irlandés Hozier. A ellos se unirán artistas destacados como Lizzy McAlpine, Fisher, Labrinth, Benson Boone, Jungle, Mochakk y Chappell Roan, quienes ofrecerán una variedad de estilos musicales que van desde el pop y el rock hasta la electrónica y el indie.

Además, este primer día de lanzamiento contará con shows de Don Diablo, D4vd, Walker & Royce, Tyla, Daði Freyr, The Japanese House, Kasbo, Flo, Olivia Dean, Sam Barber, BigXthaPlug, Elyanna, Saint Levant, Giolì & Assia, Freshwater, Mat Hansen, Blondshell, Spinall, Farley “Jackmaster” Funk, Brenn!, Quannnic, Brandi Cyrus, Riovaz, Worry Club, Mette, Been Stellar, Abby Holliday, Camden Cox, Chance Emerson, Adan Diaz, Wolves of Glendale, Walter the Producer y Goldie Boutilier.

Comienza el conteo final y los ojos de la industria musical se posan todos sobre Chicago porque de algo podemos estar seguros: Lollapalooza Chicago 2024 dará una verdadera lección de celebración épica de música, cultura y comunidad, que tendrá su parada en Argentina para la celebración de sus 10 años en el país, a realizarse en 15, 16 y 17 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro.