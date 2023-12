Babasónicos llega a Open Park para brindar un show especial

La puesta de esta tremenda fiesta contará con los sectores de CAMPO GENERAL, CAMPO VIP elevado para disfrutar plenamente de esta madrugada de celebración en Uruguay.

Durante más de tres décadas, Babasónicos se ha encargado de desestabilizar al rock desde el mismísimo corazón de la bestia. Pocas bandas han logrado que canciones tan incorrectas se conviertan en hits radiales, agotando estadios enteros en toda América Latina y en los principales escenarios del mundo.

Trinchera Avanzada es el último álbum de la banda. Ha recibido 2 nominaciones a los premios Latin Grammys y 6 nominaciones en los Premios Gardel Argentina, la mayor ceremonia de la música del país, convirtiéndose en la banda más nominada en 2023 en las categorías: ÁLBUM DEL AÑO, CANCIÓN DEL AÑO, MEJOR ÁLBUM ROCK ALTERNATIVO, PRODUCTOR DEL AÑO, MEJOR DISEÑO DE PORTADA, MEJOR COLECCIÓN DE CATÁLOGO.

Como siempre, en todos los tiempos, Babasónicos es un fiel reflejo de la búsqueda de novedad; los riesgos musicales están presentes en cada uno de sus lanzamientos y prevalece la irrenunciable búsqueda de la canción perfecta.

Uno de los artistas más prestigiosos de la escena latinoamericana de los últimos años. Residente de All Day I Dream y Crew Savage. Se presentó en los clubes y festivales más emblemáticos del mundo como Space Miami, Burning Man, Coachella, Art With Me, Woomoon, All Day I Dream Festival, Zamna Festival, Brooklyn Mirage, Warung Beach Club, Mandarine Park, entre otros.

Juan Hansen es un compositor y artista discográfico de Buenos Aires que se expresa a través de Live Sets. Su búsqueda es real, y ciertamente visceral; una búsqueda de lo diferente, mezclando géneros sin prejuicios, con una seriedad actitud lúdica, y la profunda intención de convertir un set en una experiencia que atraviesa climas a través de la imagen y el sonido. Su set en vivo fluye a través de Ableton Live, a los que se suman guitarras, voces y sintetizadores performado en vivo. A lo largo de loopers todo se convierte en un viaje musical único.

Juan Hansen se posiciona dentro de una nueva grupo de músicos dedicados a improvisar sobre el escenario fusionando el mundo de la electrónica sonidos tronic con instrumentos analógicos y paisajes sonoros orgánicos.

Mr Koolt es un artista referente en la escena electrónica local e internacional, conocido por su gran versatilidad y fineza en sus mezclas que crean increíbles paisajes sonoros. Edu tiene el don de captar la energía sutil del momento y traducirla en ritmos que hacen vibrar a la pista. Sus imponentes sets están cargados de groove, pinchando clásicos de los 70 's, 80's, 90’s y 2000 con toda la fuerza del Pop, del Funk y del House entre otros géneros.