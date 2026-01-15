A24.com

Coki Ramírez presenta Mujer Salvaje: cuándo será su show en Buenos Aires

Coki Ramírez lanza su nuevo single “Mujer Salvaje”, una poderosa canción que celebra la fortaleza interior, la lucha y la superación personal.

15 ene 2026, 10:00
La reconocida cantante cordobesa Coki Ramírez lanza su nuevo single titulado "Mujer Salvaje" que cuenta con la participación especial de Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien dejó plasmada su voz en la canción aportando un poderoso mensaje de motivación, fuerza y superación para todos.

Además, para celebrar este lanzamiento y reencontrarse con su público, la artista se presentará el próximo 27 de marzo en la sala Music Mansion del Teatro Premier.

Este lanzamiento es, además, un sentido homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las boxeadoras más queridas y admiradas del país. Reconocida internacionalmente como séxtuple campeona mundial de boxeo y poseedora de Récords Guinness, Oliveras dejó una huella imborrable tanto en el deporte como en la vida de quienes la siguieron. El proyecto fue realizado con el apoyo de sus hijos, Alejandro y Alexis, quienes acompañaron la iniciativa como una forma de mantener vivo su legado.

Para celebrar este estreno y reencontrarse con su público, Coki Ramírez se presentará en vivo el próximo 21 de marzo en la Sala Music Mansion del Teatro Premier, en una noche que promete emoción, música y un fuerte mensaje de inspiración. Las entradas están a la venta a través de Plateanet.

Un homenaje a la resiliencia

"Mujer Salvaje" evoca la idea de una mujer conectada con su poder interior, con la templanza y el autocontrol necesarios para dominar los miedos, los instintos y las adversidades.

“La canción está inspirada en su madre y representa la habilidad para enfrentar los desafíos de la vida con valor, coraje y sin rendirse. Les va un pedacito de mi alma en esta canción, que tanto anhelábamos mostrar a todos con Alejandra Oliveras”, reconoce Coki.

     

 

