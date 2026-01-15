Coki Ramírez presenta Mujer Salvaje: cuándo será su show en Buenos Aires

Para celebrar este estreno y reencontrarse con su público, Coki Ramírez se presentará en vivo el próximo 21 de marzo en la Sala Music Mansion del Teatro Premier, en una noche que promete emoción, música y un fuerte mensaje de inspiración. Las entradas están a la venta a través de Plateanet.

Embed - Mujer Salvaje - Coki Ramírez ft. Alejandra ¨Locomotora¨ Oliveras

Un homenaje a la resiliencia

"Mujer Salvaje" evoca la idea de una mujer conectada con su poder interior, con la templanza y el autocontrol necesarios para dominar los miedos, los instintos y las adversidades.

“La canción está inspirada en su madre y representa la habilidad para enfrentar los desafíos de la vida con valor, coraje y sin rendirse. Les va un pedacito de mi alma en esta canción, que tanto anhelábamos mostrar a todos con Alejandra Oliveras”, reconoce Coki.