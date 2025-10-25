En pleno temporal, Tini Stoessel informó qué pasará con el show de hoy en Tecnópolis: el comunicado oficial

De esta manera, la productora Ake Music confirmó que de cesar por completo el temporal, el espectáculo sigue en pie para realizarse en la noche de este sábado en su horario inicial de las 21 hs., si bien solicitó a quienes tengan entradas que estén atentos a una posible nueva comunicación oficial, en caso de verse obligados a dar marcha atrás con el show, mientras agradecieron "la comprensión y el acompañamiento de todos".

Vale recordar que la primera de las presentaciones de Tini en el marco de los ochos shows de Futttura originalmente estaba prevista para el viernes 24 de octubre, pero debió ser reprogramado para el lunes 27 por las lluvias que estaban anunciadas y que efectivamente azotaron la provincia de Buenos Aires.

Tini Stoessel Futtura

Por qué Tini Stoessel se quebró al anunciar la cancelación del primer show del Futttura Festival

La emoción y expectativa por el primer concierto de Tini Stoessel con Futtura se vio opacada este jueves, cuando se anunció que la fecha programada para el 24 de octubre en Tecnópolis se postergaría para el 27 del mismo mes. La medida se tomó debido a la previsión de intensas tormentas que afectarían a la Ciudad de Buenos Aires desde el viernes, generando una inevitable decepción entre los fanáticos que aguardaban con entusiasmo el inicio de la gira.

Poco después de que la producción difundiera un comunicado oficial confirmando la reprogramación, la artista recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo video en el que se mostró claramente conmovida por la situación. En las imágenes, Tini se lamentó de no poder encontrarse con su público según lo planeado, evidenciando su frustración y tristeza, y llegando incluso a romper en llanto frente a la cámara.

La cantante, quien lleva casi un año preparando este ambicioso proyecto musical, acompañó el anuncio con un mensaje en sus redes: “Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, escribió en sus Instagram Stories.

Más tarde, la desilusión se reflejó también en un video: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, agregó: “Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”.

Tini cerró sus palabras subrayando que decisiones como esta “la exceden completamente”, aunque remarcó su comprensión ante la medida, al estar orientada “al bien y la seguridad de todos”. De esta manera, la postergación del espectáculo no hizo más que reflejar el compromiso de la artista con su público, que, pese a la tristeza inicial, espera con entusiasmo las nuevas fechas para vivir la experiencia de Futtura.