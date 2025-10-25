A24.com

En pleno temporal, Tini Stoessel informó qué pasará con el show de hoy en Tecnópolis: el comunicado oficial

Tras la obligada suspensión del viernes por las fuertes lluvias, este sábado Tini Stoessel anunció a través de sus redes si hoy podrá subir al escenario en el primero de los ocho conciertos con los que presentará su espectáculo Futttura.

25 oct 2025, 12:40
La lluvia sigue complicando el tan esperado regreso de Tini Stoessel a los escenarios. Tras la suspensión del concierto del viernes, primer show de los ocho programados de FUTTTURA en Tecnópolis, las fuertes tormentas persistieron durante la madrugada del sábado en Buenos Aires. Lo cierto es que en los alrededores de Villa Martelli, la avenida General Paz amaneció anegada, generando serios inconvenientes en el tránsito.

Este es el motivo por el que la producción de la cantante argentina anunció en la mañana de este sábado un cambio en el horario previsto para la apertura de las puertas de cara a la realización del concierto de Tini programado para este 25 de octubre.

A través de un comunicado oficial que la propia Tini Stoessel replicó en sus Instagram Stories, dado que cuenta con más de 21 millones de seguidores, los organizadores dieron aviso a los miles de fans de la cantante que vinieron desde distintos puntos del país, la modificación prevista siempre y cuando no continúe lloviendo.

Comunicado Tini Stoessel

“Debido a las fuertes lluvias que provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis, la apertura de puertas se posterga de las 13:00 a las 17:00. Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario. A las 14:00 daremos un nuevo parte por si hubiera algún cambio. Todo el equipo y el escenario de FUTTTURA se encuentra en condiciones para iniciar el show a las 21:00”, anunciaron expectantes por las condiciones climáticas.

De esta manera, la productora Ake Music confirmó que de cesar por completo el temporal, el espectáculo sigue en pie para realizarse en la noche de este sábado en su horario inicial de las 21 hs., si bien solicitó a quienes tengan entradas que estén atentos a una posible nueva comunicación oficial, en caso de verse obligados a dar marcha atrás con el show, mientras agradecieron "la comprensión y el acompañamiento de todos".

Vale recordar que la primera de las presentaciones de Tini en el marco de los ochos shows de Futttura originalmente estaba prevista para el viernes 24 de octubre, pero debió ser reprogramado para el lunes 27 por las lluvias que estaban anunciadas y que efectivamente azotaron la provincia de Buenos Aires.

Tini Stoessel Futtura

Por qué Tini Stoessel se quebró al anunciar la cancelación del primer show del Futttura Festival

La emoción y expectativa por el primer concierto de Tini Stoessel con Futtura se vio opacada este jueves, cuando se anunció que la fecha programada para el 24 de octubre en Tecnópolis se postergaría para el 27 del mismo mes. La medida se tomó debido a la previsión de intensas tormentas que afectarían a la Ciudad de Buenos Aires desde el viernes, generando una inevitable decepción entre los fanáticos que aguardaban con entusiasmo el inicio de la gira.

Poco después de que la producción difundiera un comunicado oficial confirmando la reprogramación, la artista recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo video en el que se mostró claramente conmovida por la situación. En las imágenes, Tini se lamentó de no poder encontrarse con su público según lo planeado, evidenciando su frustración y tristeza, y llegando incluso a romper en llanto frente a la cámara.

La cantante, quien lleva casi un año preparando este ambicioso proyecto musical, acompañó el anuncio con un mensaje en sus redes: “Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, escribió en sus Instagram Stories.

Más tarde, la desilusión se reflejó también en un video: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, agregó: “Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”.

Tini cerró sus palabras subrayando que decisiones como esta “la exceden completamente”, aunque remarcó su comprensión ante la medida, al estar orientada “al bien y la seguridad de todos”. De esta manera, la postergación del espectáculo no hizo más que reflejar el compromiso de la artista con su público, que, pese a la tristeza inicial, espera con entusiasmo las nuevas fechas para vivir la experiencia de Futtura.

Tini Stoessel (2) (1)

     

 

