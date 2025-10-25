Daniel Roggiano contó cómo está de salud tras el momento preocupante que vivió en vivo: "Me agarró..."

Sin embargo, de repente comenzó a trabarse; las palabras no le salían con claridad y la preocupación entre colegas y televidentes comenzó a aumentar. Al notar la situación, Rodolfo Barili decidió cortar el móvil, mientras la transmisión continuaba con la información sin interrupciones.

En los primeros minutos, Roggiano explicó sin inconvenientes: "Para que entendamos, esta situación de lluvias es aislada. Recuerden que estamos en alerta amarilla vigente para el AMBA, y que entramos en alerta naranja, también vigente para el AMBA, en la madrugada por la posibilidad de tormentas fuertes."

"Vamos más allá, nos vamos a la mañana donde vamos a tener tambiéno que es... así que bueno, eso es justamente lo que tenemos y además, a ver, a ver, sí", se lo escuchó a decir al meteorológo, no logrando decir lo que quería.