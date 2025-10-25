A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Le creyó?

Lissa Vera enfrentó cara a cara a Jony Viale tras sus polémicos comentarios sobre Lowrdez Fernández

Lissa Vera fue invitada al programa de Jonatan Viale en TN y, en medio de la entrevista, decidió interpelarlo por los chistes que él realizó en la radio sobre Lowrdez Fernández.

25 oct 2025, 18:03
Lissa Vera enfrentó cara a cara a Jony Viale tras sus polémicos comentarios sobre Lowrdez Fernández:
Lissa Vera enfrentó cara a cara a Jony Viale tras sus polémicos comentarios sobre Lowrdez Fernández:

Lissa Vera enfrentó cara a cara a Jony Viale tras sus polémicos comentarios sobre Lowrdez Fernández: "

Lissa Vera y Jony Viale estuvieron cara a cara apenas horas después de que la cantante viera el tape del periodista reaccionando a una canción de Serú Girán en Radio Rivadavia, en el que, con un tono casi de burla, mencionaba a Lowrdez Fernández, en un contexto totalmente inapropiado, dada el traúmatico episodio que la artista había atravesado con su pareja, Leandro García Gómez.

Lissa, siempre frontal y quien había luchado porque su amiga apareciera con vida, sintió que lo dicho por el comunicador era una falta de respeto, y lo dejó en claro en un primer momento en LAM (América). Durante una de las preguntas de la cronista, Vera aseguró que le preguntaría por qué dijo lo que dijo. No fue casualidad: ya estaba programado, y ese encuentro se produjo en TN, donde la pregunta, como adelantó la cantante, finalmente existió.

Leé también

Lissa Vera apuntó con dureza contra Jony Viale por burlarse del caso de Lowrdez Fernández

Lissa Vera apuntó con dureza contra Jony Viale por burlarse del caso de Lowrdez Fernández

"Te quiero preguntar porque no lo entendí: el chiste que hiciste en la radio con la canción", acorraló Lissa a Jony, quien, desentendido o sin acordarse del episodio, respondió: "No sé de qué estás hablando. En serio. ¿Qué tiene que ver con esto?".

"Me pareció raro que salga de vos, que canten con la letra y nombren a Lowrdez en ese momento", sostuvo Vera, sosprendida. "Me parece que te estás confundiendo", respondió Viale, como si no recordara nada de lo que había ocurrido. Sin embargo, la cantante volvió a sostener su palabra justificada en imágenes: "Lo vi, de hecho lo vi recién".

A partir de allí se produjeron interrupciones constantes, durante las cuales él aseguraba no haber dicho nada, pero... el archivo no miente: las declaraciones, definitivamente, existieron. Viale, con sus argumentos y después de no dar el brazo a torcer, concluyó: "Jamás haría un chiste o banilizaría un tema tan sensible". La artista por su parte, pareció aceptar lo que decía el periodista: "Me sorprendió, dije 'que raro'. Pero necesitaba preguntarte". ¿Le creyó? Internamente creemos que no.

Embed

Qué dijo Lissa Vera de Jony Viale

Lissa Vera fue entrevistada por LAM (América TV) este 23 de octubre, horas después del rescate de su amiga Lowrdez Fernández en el domicilio que compartía con Leandro García Gómez, ubicado en Ravignani y Guatemala, en el barrio de Palermo.

En la entrevista, el tema principal fue la situación vivida por la artista, quien permaneció cautiva, y el enfoque que los medios de comunicación habían dado al caso. Cuando lo mostraron un video de Jony Viale reaccionando de una manera desafortunada, casi riéndose, decidió responder contundentemente.

Desde el primer momento, Lissa dejó en claro su indignación por lo sucedido: "No me pareció el momento, ni tampoco un periodista del calibre de Jony, para hacer semejante huevada. Lo puedo esperar de un streamer, pero nunca de él".

Visiblemente afectada por la situación que atravesaba su amiga, la cantante reclamó mayor sensibilidad frente a un caso tan delicado. "No me cabe la estupidez. No sé con qué intenciones lo hizo, si estaban tratando de descomprimir o qué. Yo, a esa hora, estaba en Tribunales hablando con la psicóloga, la abogada y la asistente social, y no estaba para jodas. Dejé mi casa, mis hijas, mis cosas, para ponerme al frente de esta batalla: la de proteger a una persona que veía en una situación vulnerable", explicó, subrayando la seriedad con la que afrontó cada paso del proceso.

Es importante remarcar que la cantante tuvo un rol fundamental para ubicar a Lowrdez. Estuvo en comunicación constante con allegados, autoridades y medios de comunicación, intentando colaborar con la Justicia y aportar cualquier dato.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lissa Vera Jonatan Viale Lowrdez Fernández

Lo más visto