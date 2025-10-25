Lissa Vera enfrentó cara a cara a Jony Viale tras sus polémicos comentarios sobre Lowrdez Fernández: "

A partir de allí se produjeron interrupciones constantes, durante las cuales él aseguraba no haber dicho nada, pero... el archivo no miente: las declaraciones, definitivamente, existieron. Viale, con sus argumentos y después de no dar el brazo a torcer, concluyó: "Jamás haría un chiste o banilizaría un tema tan sensible". La artista por su parte, pareció aceptar lo que decía el periodista: "Me sorprendió, dije 'que raro'. Pero necesitaba preguntarte". ¿Le creyó? Internamente creemos que no.

Embed

Qué dijo Lissa Vera de Jony Viale

Lissa Vera fue entrevistada por LAM (América TV) este 23 de octubre, horas después del rescate de su amiga Lowrdez Fernández en el domicilio que compartía con Leandro García Gómez, ubicado en Ravignani y Guatemala, en el barrio de Palermo.

En la entrevista, el tema principal fue la situación vivida por la artista, quien permaneció cautiva, y el enfoque que los medios de comunicación habían dado al caso. Cuando lo mostraron un video de Jony Viale reaccionando de una manera desafortunada, casi riéndose, decidió responder contundentemente.

Desde el primer momento, Lissa dejó en claro su indignación por lo sucedido: "No me pareció el momento, ni tampoco un periodista del calibre de Jony, para hacer semejante huevada. Lo puedo esperar de un streamer, pero nunca de él".

Visiblemente afectada por la situación que atravesaba su amiga, la cantante reclamó mayor sensibilidad frente a un caso tan delicado. "No me cabe la estupidez. No sé con qué intenciones lo hizo, si estaban tratando de descomprimir o qué. Yo, a esa hora, estaba en Tribunales hablando con la psicóloga, la abogada y la asistente social, y no estaba para jodas. Dejé mi casa, mis hijas, mis cosas, para ponerme al frente de esta batalla: la de proteger a una persona que veía en una situación vulnerable", explicó, subrayando la seriedad con la que afrontó cada paso del proceso.

Es importante remarcar que la cantante tuvo un rol fundamental para ubicar a Lowrdez. Estuvo en comunicación constante con allegados, autoridades y medios de comunicación, intentando colaborar con la Justicia y aportar cualquier dato.