El inquietante hallazgo de la policía en el departamento de Leandro García Gómez al rescatar a Lowrdez Fernández

Se conoció qué encontraron los efectivos policiales dentro de la vivienda de Leandro García Gómez donde estaba la cantante de Bandana Lowrdez Fernández.

24 oct 2025, 11:50
Tras una orden de allanamiento, la policía ingresó al departamento de Leandro García Gómez ubicado en el barrio de Palermo y se encontró con Lowrdez Fernández, luego de la denuncia de su mamá, quien sostuvo que no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre.

La integrante del grupo Bandana fue llevada en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández donde se le realizaron los primeros exámenes clínicos para determinar su estado de salud.

La pareja de la cantante quedó detenido y será indagado en las próximas horas luego del cambio de carátula de la causa y ser imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

En ese contexto, en el programa Mujeres Argentinas (El Trece) se precisó el preocupante hallazgo de la policía al ingresar al departamento donde encontraron a la cantante Lowrdez Fernández.

“¿Qué encontró la Policía de la Ciudad ayer en el departamento después de allanar y rescatar por un lado a Lowrdez y detener a la ex pareja?”, planteó el Pampa Mónaco.

Y el periodista detalló qué elementos había en el interior del departamento de Leandro García Gómez: “Muchas botellas con bebidas alcohólicas. Vodka, vino, whisky, fernet, entre otras bebidas alcohólicas, y pastillas sin el blister de contención”.

“Es decir, pastillas que habían sido sacadas de varios blisters de varios colores y tamaños, y que estaban ahí como para hacer tomadas o ya habían sido ingeridas algunas. Por eso ella cuando la lleva a la policía dice que había estado consumiendo drogas y alcohol”, añadió el panelista.

Y sobre lo hallado dentro de la vivienda consideró: “Todo ese material está ahora en manos del laboratorio químico de la Policía de la Ciudad para hacer un análisis exhaustivo de qué tenía esa medicación”.

“‘Una relación de puro amor’, dijo ese hombre que hoy está preso", cerró el conductor Federico Seeber sobre la tormentosa relación de la artista con García Gómez.

Qué encontraron los médicos en el cuerpo de Lowrdez Fernández

Lowrdez Fernández fue llevada en una ambulancia del SAME del departamento de su pareja Leandro García Gómez directamente al Hospital Fernández donde le realizaron los primeros exámenes médicos para constatar su estado de salud.

"La historia clínica indica que la paciente refiere consumo de cocaína y alcohol. El examen de laboratorio dice alcholemia dio negativo, el de drogas aún no está el resultado", indicó Mercedes Ninci sobre los resultados de los chequeos médicos a la cantante en el ciclo radial Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann.

"Dice (el informe) consume medicamentos por insominio" y que "abandonó su tratamiento psicoterpéutico", añadió sobre el informe médico. "La historia clínica dice ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico", aseguró Ninci.

Luego la periodista dio un dato clave que reveló que no existen marcas de golpes en el cuerpo de la artista. "Los médicos que la atendieron en el Hospital Fernández no detectaron golpes visibles", precisó.

Mercedes Ninci comentó que Lowrdez Fernández se retiró por sus propios medios del hospital tras recibir el alta y fue acompañada de una amiga a la que llamó para que la acompañe.

"Se fue con el alta médica desde la guardia por sus propios medios y se retira con una amiga. Aparentemente no quiere saber nada con la madre porque realizó la denuncia entonces la llama a una amiga para que la acompañe y se vaya", concluyó.

