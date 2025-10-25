A24.com

La polémica declaración judicial de Leandro García Gómez sobre Lowrdez Fernández: "Ella no quería..."

Ante la investigación por la presunta retención indebida de la integrante de Bandana Lowrdez Fernández, su pareja Leandro Esteban García Gómez negó cualquier agresión e hizo una controvertida afirmación. Los detalles.

25 oct 2025, 14:23
La polémica declaración judicial de Leandro García Gómez sobre Lowrdez Fernández: "Ella no quería..."

Tras conocerse la declaración de Lowrdez Fernández ante la Justicia luego del dramático episodio desatado el pasado 23 de octubre cuando su madre denunció desconocer su paradero al tiempo que estaba recluida en el departamento de su polémica pareja, si bien tal parece que los conflictos que desencadenaron esta situación se habrían venido gestando desde comienzos de mes, ahora se conoció qué declaró Leandro García Gómez en sede judicial.

Detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad, García Gómez se negó a responder preguntas en la audiencia realizada vía Zoom desde la Alcaidía de la Policía de la Ciudad donde está detenido, si bien accedió a hacer un descargo en su defensa.

Así, la controvertida pareja de la cantante de Bandana afirmó no haber lesionado a Lowrdez, así como también que ella fue a su casa por su propia voluntad, según consignó Infobae. Asimismo, aseguró que la artista "no quería salir" del departamento, ni ver a su madre. Durante la audiencia, el acusado estuvo asistido por un defensor oficial y continuará detenido hasta tanto se defina su situación procesal.

leandro garcia gomez

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del juez Diego Javier Slupski, así como también de la Fiscalía N°43, comandada por Silvana Russi.

La búsqueda de Lowrdez, de 44 años, tuvo un giro decisivo el jueves por la noche, cuando la encontraron en el departamento del acusado, en el barrio porteño de Palermo. Su madre y allegados habían presentado horas antes una denuncia por desaparición en la Comisaría Vecinal 14B, temiendo que se tratara de un caso de violencia de género.

La Policía había acudido al domicilio más temprano, pero el propietario impidió que revisaran por completo la vivienda. Fue recién tras la orden de allanamiento que los agentes de la División Investigaciones Comunales 14 lograron ingresar y dar con la artista a medianoche.

Tras ello, Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández, donde confirmaron que no tenía heridas ni requería internación, por lo que fue dada de alta y se retiró acompañada por una amiga durante la mañana del viernes.

lowrdez fernandez

Qué declaró ante la Justicia Lowrdez Fernández tras la pesadilla que vivió con su pareja

Durante la tarde del viernes, Lowrdez Fernández brindó su testimonio ante la Justicia tras el episodio ocurrido el 23 de octubre. No obstante, de acuerdo con personas cercanas a la cantante, los conflictos que desembocaron en esta situación se habrían originado desde comienzos de mes.

En el programa LAM (América TV) se difundieron los fragmentos exactos de su declaración, lo que permitió conocer cómo la artista describió los hechos que protagonizó. Sin embargo, para las autoridades, su versión difiere de lo que realmente ocurrió entre ella y Leandro García Gómez.

“Dijo que ‘está bien con su pareja’ y que ‘no quiere ver a su mamá’. Para la Justicia, los dichos de Lowrdez están contaminados por la violencia que sufre por parte de Leandro García Gómez”, leyó Ángel de Brito en pleno aire del ciclo televisivo.

Es importante recordar que la integrante de Bandana recibió el alta médica en la madrugada del 24 de octubre en el Hospital Fernández, luego de permanecer bajo observación y someterse a diversos estudios destinados a evaluar su estado físico y emocional.

Una vez fuera del hospital, Fernández optó por no regresar con su familia y prefirió alojarse en la casa de una amiga. Allí se encuentra actualmente acompañada y contenida por su círculo íntimo, mientras intenta recomponerse del impacto emocional que le dejó el suceso.

De acuerdo con allegados, la artista mantiene una actitud reservada y procura evitar la exposición pública mientras atraviesa este proceso de recuperación. Su entorno sostiene que la prioridad hoy es su bienestar y el tiempo necesario para estabilizarse, lejos de la presión mediática y del conflicto que marcó los últimos días.

El caso sigue bajo investigación judicial, mientras los peritos intentan determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido y si existen elementos que confirmen la presunta situación de violencia mencionada por las autoridades.

lowrdez bandana

     

 

