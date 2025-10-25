La polémica declaración judicial de Leandro García Gómez sobre Lowrdez Fernández: "Ella no quería..."

La búsqueda de Lowrdez, de 44 años, tuvo un giro decisivo el jueves por la noche, cuando la encontraron en el departamento del acusado, en el barrio porteño de Palermo. Su madre y allegados habían presentado horas antes una denuncia por desaparición en la Comisaría Vecinal 14B, temiendo que se tratara de un caso de violencia de género.

La Policía había acudido al domicilio más temprano, pero el propietario impidió que revisaran por completo la vivienda. Fue recién tras la orden de allanamiento que los agentes de la División Investigaciones Comunales 14 lograron ingresar y dar con la artista a medianoche.

Tras ello, Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández, donde confirmaron que no tenía heridas ni requería internación, por lo que fue dada de alta y se retiró acompañada por una amiga durante la mañana del viernes.

Qué declaró ante la Justicia Lowrdez Fernández tras la pesadilla que vivió con su pareja

Durante la tarde del viernes, Lowrdez Fernández brindó su testimonio ante la Justicia tras el episodio ocurrido el 23 de octubre. No obstante, de acuerdo con personas cercanas a la cantante, los conflictos que desembocaron en esta situación se habrían originado desde comienzos de mes.

En el programa LAM (América TV) se difundieron los fragmentos exactos de su declaración, lo que permitió conocer cómo la artista describió los hechos que protagonizó. Sin embargo, para las autoridades, su versión difiere de lo que realmente ocurrió entre ella y Leandro García Gómez.

“Dijo que ‘está bien con su pareja’ y que ‘no quiere ver a su mamá’. Para la Justicia, los dichos de Lowrdez están contaminados por la violencia que sufre por parte de Leandro García Gómez”, leyó Ángel de Brito en pleno aire del ciclo televisivo.

Es importante recordar que la integrante de Bandana recibió el alta médica en la madrugada del 24 de octubre en el Hospital Fernández, luego de permanecer bajo observación y someterse a diversos estudios destinados a evaluar su estado físico y emocional.

Una vez fuera del hospital, Fernández optó por no regresar con su familia y prefirió alojarse en la casa de una amiga. Allí se encuentra actualmente acompañada y contenida por su círculo íntimo, mientras intenta recomponerse del impacto emocional que le dejó el suceso.

De acuerdo con allegados, la artista mantiene una actitud reservada y procura evitar la exposición pública mientras atraviesa este proceso de recuperación. Su entorno sostiene que la prioridad hoy es su bienestar y el tiempo necesario para estabilizarse, lejos de la presión mediática y del conflicto que marcó los últimos días.

El caso sigue bajo investigación judicial, mientras los peritos intentan determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido y si existen elementos que confirmen la presunta situación de violencia mencionada por las autoridades.