Tini Stoessel tuvo una compañía de lujo en su show de Futtura que dejó al público sin palabras

Tini Stoessel, del llanto a la felicidad

Tini Stoessel se mostró muy conmovida en las últimas horas al enterarse de que, debido a las malas condiciones climáticas previstas en Capital Federal, debía suspender el primero de sus shows de Futtura programado para el 24 de octubre en Tecnópolis.

"Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, escribió en sus Instagram Stories.

Esa tristeza la llevó inmediatamente a un video que publicó, donde no aguantó y rompió en llanto: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, siguió su conmovedor relato.

En su mensaje, Tini Stoessel reconoció que decisiones de este tipo “la exceden completamente”, aunque dejó en claro que entiende la medida, porque está pensada “al bien y la seguridad de todos”.

El 25 por la tarde, antes de salir al escenario, Tini volvió a sonreír y el posteo triste se transformó en uno lleno de alegría. "Es hoy", escribió la cantante en una foto suya de chiquita.