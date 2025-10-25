A24.com

Tini Stoessel tuvo una compañía de lujo en su show de Futtura que dejó al público sin palabras

Mientras Tini Stoessel brillaba en el escenario del show Futtura en Tecnópolis, una persona muy cercana a ella la seguía desde los palcos. Enterate de quién se trata.

25 oct 2025, 23:33
Finalmente, y tras las especulaciones sobre el clima y los diferentes pronósticos, el show Futtura de Tini Stoessel pudo desarrollarse con total normalidad este sábado 25 de octubre. La cantante brindó un espectáculo cargado de energía, coreografías y sus grandes hits, que hicieron vibrar al público presente en cada canción.

Como sucede en todo festival o recital, los momentos más destacados fueron rápidamente capturados por los fanáticos y subidos a redes sociales, generando un flujo constante de fotos y videos que permitieron que quienes no asistieron pudieran vivir la experiencia casi como si estuvieran allí. Y entre los tantos de videos, ¿quién apareció? Rodrigo De Paul, quien al parecer quiso bancar a su pareja y por ello se tomó un vuelo inmediato desde Miami.

En el contenido compartido, se lo ve al volante de la Selección Argentina sonriente y saludando a un público muy eufórico, que lo recibió con entusiasmo desde el primer instante. Lo que llamó especialmente la atención fue que, demostrando su apoyo a Tini, el futbolista lucía una remera con la temática de Futtura, el tour de la cantante, que incluso incluye su rostro.

Tini Stoessel, del llanto a la felicidad

Tini Stoessel se mostró muy conmovida en las últimas horas al enterarse de que, debido a las malas condiciones climáticas previstas en Capital Federal, debía suspender el primero de sus shows de Futtura programado para el 24 de octubre en Tecnópolis.

"Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, escribió en sus Instagram Stories.

Esa tristeza la llevó inmediatamente a un video que publicó, donde no aguantó y rompió en llanto: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, siguió su conmovedor relato.

En su mensaje, Tini Stoessel reconoció que decisiones de este tipo “la exceden completamente”, aunque dejó en claro que entiende la medida, porque está pensada “al bien y la seguridad de todos”.

El 25 por la tarde, antes de salir al escenario, Tini volvió a sonreír y el posteo triste se transformó en uno lleno de alegría. "Es hoy", escribió la cantante en una foto suya de chiquita.

Historia de Tini Stoesse

     

 

