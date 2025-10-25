A24.com

Wanda Nara celebró el cumpleaños de una de sus hijas y le dio a Mauro Icardi donde más le duele

Wanda Nara le celebró el cumpleaños a su hija menor con una mega fiesta repleta de invitados, decoraciones soñadas y la presencia de varias figuras, incluidos algunos enemigos públicos de Mauro Icardi, quien no ve a sus hijas desde julio.

25 oct 2025, 21:38
Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor, fruto de la relación, con Mauro Icardi, en una mega fiesta que reunió a invitados destacados de MasterChef Celebrity y amigas de toda la vida. Hasta allí, todo transcurrió con normalidad y alegría.

Sin embargo, la celebración también contó con la presencia —lógica— de Maxi López, padre de Valentino, Benedicto y Constantino, y, como si fuera poco, del nuevo novio de la empresaria, Martín Migueles, a quien el futbolista le habría presentado una denuncia para que no se acerque a las nenas. En la foto que Nara subió, escribió "papis".

Pero todavía faltaban más invitados: los familiares de Icardi, que viajaron desde Rosario, tampoco se perdieron la fiesta y llegaron todos juntos en colectivo, según se deja ver en un video, agregando un condimento más a esta celebración que reunió a varios de los enemigos públicos del futbolista, quien debió verla desde Turquía.

Cumpleaños Isabella 3

Las fotos del cumpleaños de la hija de Wanda Nara

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi, con una fiesta temática que reunió a toda la familia y apostó fuerte a la ternura de los osos como temática principal. La celebración, además, contó con una ambientación repleta de tonos pasteles, globos, peluches gigantes y detalles personalizados en cada rincón.

Aunque la fecha oficial del cumpleaños es el 27 de octubre, la empresaria adelantó el festejo al fin de semana para que los familiares pudieran asistir sin complicaciones, permitiendo incluso que la familia llegada desde Rosario y los parientes de Icardi dijeran presente en un evento pensado al detalle.

Además de la decoración, la jornada estuvo cargada de juegos, sorpresas y un menú impresionante, digno del estilo característico de Wanda y de la presencia de los participantes de MasterChef Celebrity, que día a día lo dan todo en el certamen culinario. Desde mesas dulces repletas de cupcakes y tortas decoradas hasta estaciones gastronómicas con opciones para grandes y chicos, no faltó absolutamente nada.

