Wanda Nara celebró el cumpleaños de una de sus hijas y le dio a Mauro Icardi donde más le duele

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor, fruto de la relación, con Mauro Icardi, en una mega fiesta que reunió a invitados destacados de MasterChef Celebrity y amigas de toda la vida. Hasta allí, todo transcurrió con normalidad y alegría.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Wanda Nara le celebró el cumpleaños a su hija menor con una mega fiesta repleta de invitados, decoraciones soñadas y la presencia de varias figuras, incluidos algunos enemigos públicos de Mauro Icardi, quien no ve a sus hijas desde julio.