Wanda Nara celebró el cumpleaños de una de sus hijas y le dio a Mauro Icardi donde más le duele

Aunque la fecha oficial del cumpleaños es el 27 de octubre, la empresaria adelantó el festejo al fin de semana para que los familiares pudieran asistir sin complicaciones, permitiendo incluso que la familia llegada desde Rosario y los parientes de Icardi dijeran presente en un evento pensado al detalle.

Además de la decoración, la jornada estuvo cargada de juegos, sorpresas y un menú impresionante, digno del estilo característico de Wanda y de la presencia de los participantes de MasterChef Celebrity, que día a día lo dan todo en el certamen culinario. Desde mesas dulces repletas de cupcakes y tortas decoradas hasta estaciones gastronómicas con opciones para grandes y chicos, no faltó absolutamente nada.

