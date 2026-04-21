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La argentina que conquistó Los Ángeles: de trabajar con Hot Since 82, Solomun y Fatboy Slim a consolidarse en la industria

Juana Malato trabajó con artistas de alcance internacional y hoy cumple otro sueño en el mundo de la música.

21 abr 2026, 08:00
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Dejarlo todo para empezar de cero en otro país no es solo una decisión: es una prueba de carácter. Juana Malato lo sabe bien. Hace tres años, impulsada por una convicción profunda, decidió instalarse en Los Ángeles, uno de los epicentros globales de la industria musical, para abrirse camino en un entorno tan competitivo como exigente.

Su llegada no fue sencilla. El primer año estuvo marcado por la disciplina, la resiliencia y la determinación frente a un desafío que, por momentos, parecía desbordarla. Sin embargo, esa etapa inicial sentó las bases de un recorrido que hoy muestra resultados concretos. Juana fue convocada para integrarse a una agencia de producción de eventos y marketing musical, donde participó en la realización de eventos para más de cinco mil personas y trabajó con artistas de alcance internacional.

Actualmente, forma parte de la expansión del proyecto hacia una nueva agencia de management artístico. En ese proceso, encontró su lugar: la dirección ejecutiva de carreras. Rodearse de profesionales con trayectoria y de talento emergente le permitió confirmar su intuición y fortalecer una mirada estratégica dentro del sector.

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Los Ángeles, describe, es una ciudad de contrastes: glamour y crudeza conviven en una dinámica que puede ser tan inspiradora como implacable. “Si no te quiere, te expulsa”, resume. Allí, el talento no siempre garantiza oportunidades, y la lógica de la visibilidad puede imponerse sobre el mérito. Ese contexto, lejos de desalentarla, le permitió comprender las reglas reales del juego.

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A diferencia de lo que experimentó en Argentina, destaca el alto nivel de profesionalismo: contratos que se respetan, procesos claros y una competencia concreta que eleva los estándares.

Hoy, con nuevos proyectos en desarrollo, Juana Malato no solo consolidó su lugar, sino que encontró algo más difícil: paz dentro del caos.

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