La argentina que conquistó Los Ángeles: de trabajar con Hot Since 82, Solomun y Fatboy Slim a consolidarse en la industria

Los Ángeles, describe, es una ciudad de contrastes: glamour y crudeza conviven en una dinámica que puede ser tan inspiradora como implacable. “Si no te quiere, te expulsa”, resume. Allí, el talento no siempre garantiza oportunidades, y la lógica de la visibilidad puede imponerse sobre el mérito. Ese contexto, lejos de desalentarla, le permitió comprender las reglas reales del juego.

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A diferencia de lo que experimentó en Argentina, destaca el alto nivel de profesionalismo: contratos que se respetan, procesos claros y una competencia concreta que eleva los estándares.

Hoy, con nuevos proyectos en desarrollo, Juana Malato no solo consolidó su lugar, sino que encontró algo más difícil: paz dentro del caos.