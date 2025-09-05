Los Cafres relanzan su álbum debut en vinilo doble y despiden el año en vivo

Editados por PopArt Discos y con distribución de DBN, los vinilos serán de 180 gramos y tendrán un arte especial. Además, a diferencia de la edición en vinilo de 2014, en esta ocasión el tracklist estará completo.

“El relanzamiento en doble vinilo de 'Frecuencia Cafre' es súper especial. En esta edición doble tenemos la posibilidad de que se incluyan todos los temas, ya que en las versiones anteriores tuvimos que hacer recortes al ser un solo disco. Ambos álbumes fueron remasterizados por Pedro Pearson y nos dimos la oportunidad de usar versiones diferentes, se editaron las mezclas de Errol Brown y se usó material inédito. El sonido de ambos discos es espectacular", explicó el cantante de la banda Guillermo Bonetto.

Y agregó: "Para nosotros este disco es importantísimo, en muchos aspectos. Incluso escapa un poco de lo que signifique para nosotros. Porque por ejemplo 'Frecuencia Cafre’ es el primer disco de reggae roots en español del mundo. Y es fundamental más allá de lo que nosotros consideremos o lo que signifique espiritualmente para nosotros. Significa un hito en este planeta y es un orgullo formar parte de eso. Somos amantes y enamorados del reggae, y esta ritmo que nos metió en el mundo de la música”.