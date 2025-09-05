A24.com

Los Cafres relanzan su álbum debut en vinilo doble y despiden el año en vivo

La banda de reggae Los Cafres celebra sus treinta años realanzando en formato vinilo doble su disco debut Frecuencia Cafre y despiden el 2025 con un show en vivo en Buenos Aires.

5 sept 2025, 09:00
Los Cafres relanzan en vinilo doble su álbum debut Frecuencia Cafre celebrando su aniversario número 30 y anuncian su show despedida del año el viernes 12 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Vorterix.

La aparición del CD en los años noventa, nos hizo creer que sus días estaban contados. Luego, la llegada de los archivos en formato mp3 parecieron darle el tiro de gracia. Sin embargo, la frialdad de su sonido actuó como un boomerang para que el objeto musical por excelencia reapareciera sorpresivamente con su calidad de audio y sonido orgánico, auténtico y tangible, como reflejando una preferencia por lo analógico sobre lo digital.

Cuando Los Cafres cumplieron 25 años reeditaron la mayoría de sus álbumes, que habían sido lanzados en los formatos CD y los dos primeros, en cassette. Aquella reedición se agotó rápidamente, y fueron montones los mensajes que desde entonces llegaron a las redes sociales de la banda preguntando dónde se podían conseguir. Pero se habían agotado.

El viernes 19 de septiembre saldrá a la venta el vinilo doble de su primer álbum Frecuencia Cafre, el primer disco de reggae roots en español en una edición especial que festeja el 30° aniversario de su lanzamiento.

Editados por PopArt Discos y con distribución de DBN, los vinilos serán de 180 gramos y tendrán un arte especial. Además, a diferencia de la edición en vinilo de 2014, en esta ocasión el tracklist estará completo.

“El relanzamiento en doble vinilo de 'Frecuencia Cafre' es súper especial. En esta edición doble tenemos la posibilidad de que se incluyan todos los temas, ya que en las versiones anteriores tuvimos que hacer recortes al ser un solo disco. Ambos álbumes fueron remasterizados por Pedro Pearson y nos dimos la oportunidad de usar versiones diferentes, se editaron las mezclas de Errol Brown y se usó material inédito. El sonido de ambos discos es espectacular", explicó el cantante de la banda Guillermo Bonetto.

Y agregó: "Para nosotros este disco es importantísimo, en muchos aspectos. Incluso escapa un poco de lo que signifique para nosotros. Porque por ejemplo 'Frecuencia Cafre’ es el primer disco de reggae roots en español del mundo. Y es fundamental más allá de lo que nosotros consideremos o lo que signifique espiritualmente para nosotros. Significa un hito en este planeta y es un orgullo formar parte de eso. Somos amantes y enamorados del reggae, y esta ritmo que nos metió en el mundo de la música”.

