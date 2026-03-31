Analía Franchín, en el ojo de la tormenta: la polémica frase sobre el alumno que mató a un compañero

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Y agregó: "Sino entramos en la vorágine de 'los otros tienen y yo no'. Es algo imparable. Nosotros les estamos dando el permiso para que usen las redes sociales”.

En su discurso, Analía Franchín puntualizó en un popular videojuego de acción y aventura: "En este caso puntual el GTA está prohibido en mi casa. El 90% de los adolescentes juegan al GTA cambiando la fecha de nacimiento, que se trata de matar gente, de violar mujeres y todo lo demás”, aseguró.

Y cerró: "Todas las fiestas que hay los fines de semana con los DNI truchos, los padres ayudan a los chicos a hacer eso. Entonces no le echemos la culpa solamente a las redes sociales: los padres somos los principales culpables de todo lo que está sucediendo".

Sus dichos generaron un enorme revuelo en las redes y varios usuarios de X cuestionaron el análisis de la panelista frente al trágico episodio: "Es más fácil culpar a un juego y no mirar el hostigamiento previo y la falta de comunicación familiar, docentes e instituciones ciegos", "Los chicos juegan al GTA hace una década y nunca había pasado esto", "Como si el GTA tuviese la obligación de criarlo", "Que alguien le avise que pasó de moda hace como 20 años lo de culpar a los jueguitos por todo", "Si fuera por el GTA habría ordas de pibes matando viejas por la calle a batazos. ¿No?", cuestionaron varios usuarios en redes ante el comentario de Analía Franchín.

analia franchin comentarios en redes por el GTA y la tragedia en escolar en San Cristobal

Analía Franchín explotó por los dichos racistas de Carmiña Masi a Mavinga en Gran Hermano

En el ciclo A la Barbarossa se analizó la expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras sus dichos racistas contra Jenny Mavinga y Analía Franchín fue categórica al hablar los repudiables dichos de la periodista paraguaya.

“Más allá de lo que decía, me sorprendió el modo en el que lo decía, como burlándose de una manera asquerosa, siniestra. Y el resto se reía, nadie le dijo ‘loca, te estás pasando’”, cuestionó la panelista en el ciclo A la Barbarossa (Telefe).

Y agregó picante: “Es mala persona. Es una porquería de ser humano”. En esa línea, también consideró que la sanción aplicada por la producción del programa podría resultar insuficiente frente a la gravedad del hecho.

“Con esto algo debería suceder. No puede ser que solo la expulsen de Gran Hermano y nada más”, reclamó al aire, dejando en claro que, a su entender, deberían existir consecuencias más profundas más allá de su salida del reality.