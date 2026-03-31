Premios ACE 2026: las fotos del apasionado beso de Nico Vázquez y Dai Fernández por el Oro de Rocky

El momento más emotivo de la noche llegó al final del evento cuando se anunció el máximo premio para el espectáculo Rocky y allí sus protagonistas, Nico Vázquez y Dai Fernández se fundieron en un beso demostrando el gran presente que viven juntos como pareja.

“Me siento afortunado de hacer lo que amo y quiero seguir arriba del escenario toda la vida”, expresó el actor visiblemente emocionado ante la ovación de sus colegas presentes.

En esta nota observá las fotos de lo que fue la entrega de los Premios ACE 2026 que contó con grandes artistas presentes como Cecilia Roth, Silvia Kutika, Peto Menahem, Mercedes Oviedo, Fer Dente, Rodrigo Noya, Julieta Zylberberg y Eleonora Wexler, entre otros.

premios ace nico vazquez dai fernandez 3

Nico Vázquez confesó en qué momento se enamoró de Dai Fernández

Tras su ruptura con Gimena Accardi después de 18 años juntos, Nico Vázquez volvió a abrirle la puerta al amor de la mano de Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.

Durante su visita a, programa A la Barbarossa (Telefe), el actor se animó a contar cómo y en qué momento decidieron blanquear la relación con la actriz ante el resto del elenco.

“Para todos era muy difícil imaginarnos juntos porque éramos muy amigos y ya existía una dinámica de mucho cuidado entre nosotros. Pero llegó un punto en el que fue tipo: bueno, ¿qué hacemos? ¿lo contamos?”, relató el actor.

Y remarcó al respecto: "La clave fue después de un viaje que hicimos a Mar del Plata con todo el elenco. Cuando volvimos todos se dieron cuenta que teníamos más confianza y dijimos "bueno, ya está´, hagámonos cargo".

El viaje que Vázquez mencionó fue en septiembre de 2025 y en ese sentido comentó los miedos que tenía por dar el primer paso en lo que sentía por ella.

"Fue difícil avanzar con Dai después de estar muchos años con otra persona. Comenzó siendo una amiga, después mi mejor amiga y hoy en día es una persona muy importante para mi. La estoy pasando muy bien y me siento muy bien con ella", explicó Nico.