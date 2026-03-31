Luisana Lopilato habló de la estricta educación de sus hijos y sorprendió con lo que hace en vacaciones
De visita en el debut de la segunda temporada de Otro día perdido, Luisana Lopilato sorprendió a Mario Pergolini al revelar cuál es la estricta rutina de sus hijos fuera del colegio y cuáles son las prioridades para la actriz.
31 mar 2026, 09:32
Luisana Lopilato habló de la estricta educación de sus hijos y sorprendió con lo que hace en vacaciones
Este lunes 30 de marzo, Luisana Lopilato inauguró la segunda temporada de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en las noches de El Trece, y protagonizó una charla relajada que dejó varias perlitas. En un clima distendido, la actriz repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional, y no esquivó ningún tema.
A lo largo de la entrevista, Luisana Lopilato habló tanto de su presente laboral como de su vínculo con Michael Bublé, con quien mantiene una relación consolidada desde hace años. Además, se refirió a su faceta como mamá de Noah, Elías, Vida y Cielo, un rol que —según dejó en claro— asume con total compromiso.
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En ese contexto, la actriz llamó la atención al contar cómo maneja la educación de sus hijos, incluso durante los momentos destinados al descanso. Fiel a su estilo directo, compartió una decisión que tomó recientemente y que dejó en evidencia su postura firme.
“En Canadá, ellos tuvieron dos semanas de vacaciones. Pero en vez de darles las dos semanas, les di una”, reveló entre risas, reconociendo que su determinación puede resultar exigente.
Lejos de quedarse ahí, Luisana Lopilato explicó cómo organiza el tiempo restante para que sus hijos no pierdan el ritmo de estudio.“En la segunda semana les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para repasar lo que necesitan repasar’”, detalló.
Según contó, se trata de una docente que acompaña a los chicos en distintas áreas. “Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad, entonces puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”, precisó.
Convencida de que la educación es clave en el desarrollo de sus hijos, la actriz hizo especial énfasis en una asignatura que considera fundamental. “Para mí la matemática es re importante. Yo soy malísima y me cuesta”, admitió con honestidad.
De esta manera, sobre el final de argumentación sobre el tema, Luisana Lopilato dejó una reflexión que resume su mirada sobre la crianza y el aprendizaje: “Siempre se los digo: cuando estén en el colegio con todos los amiguitos, es importante que estén seguros”.
Con qué famoso director de cine filmará este año Luisana Lopilato
En febrero pasado, Luisana Lopilato sorprendió al confirmar que formará parte del próximo proyecto cinematográfico de Damián Szifron, uno de los directores más reconocidos e influyentes de la industria local.
La noticia salió a la luz durante su visita a Por el Mundo, el ciclo de Telefe conducido por Marley. En ese contexto relajado, mientras compartían un viaje por Estados Unidos, el conductor indagó sobre la actualidad profesional de la actriz, quien no dudó en revelar una primicia que rápidamente generó impacto.
“Voy a hacer una peli con Damián Szifron. No sé si se puede decir igual”, lanzó entre risas, dejando entrever que el proyecto ya está en marcha, aunque con cierto hermetismo en torno a los detalles.
La confirmación no pasó desapercibida y despertó un fuerte interés, sobre todo porque implica el regreso de Szifron a una producción nacional tras su paso por Hollywood. El realizador está detrás de títulos emblemáticos como Hermanos y Detectives, Los Simuladores y la aclamada Relatos salvajes, considerada una de las películas más exitosas del cine argentino.
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De acuerdo a lo que contó la propia Lopilato, las grabaciones están previstas para llevarse a cabo entre abril y junio de 2026. Si los tiempos se cumplen según lo estimado, el film podría ver la luz hacia finales de ese mismo año o, en su defecto, durante 2027.
Mientras tanto, la actriz continúa sumando proyectos a su carrera. Recientemente participó en La Pistolera, la leyenda de Pepita, dirigida por Lucía Puenzo, y también en La Caja Azul, bajo la dirección de Martín Hodara, consolidando así un presente laboral activo y diverso.
Este nuevo trabajo de Szifron llega después de Misántropo, su primera película en idioma inglés, y luego de que quedara trunco el ambicioso proyecto cinematográfico de Los Simuladores. Aquella iniciativa, que contaba con el respaldo de Paramount, finalmente no logró avanzar debido a problemas de financiamiento, dejando a los fanáticos a la espera de su concreción.