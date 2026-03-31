Luisana Lopilato habló de la estricta educación de sus hijos y sorprendió con lo que hace en vacaciones

Lejos de quedarse ahí, Luisana Lopilato explicó cómo organiza el tiempo restante para que sus hijos no pierdan el ritmo de estudio. “En la segunda semana les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para repasar lo que necesitan repasar’”, detalló.

Luisana Lopilato y Mario Pergolini

Según contó, se trata de una docente que acompaña a los chicos en distintas áreas. “Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad, entonces puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”, precisó.

Convencida de que la educación es clave en el desarrollo de sus hijos, la actriz hizo especial énfasis en una asignatura que considera fundamental. “Para mí la matemática es re importante. Yo soy malísima y me cuesta”, admitió con honestidad.

De esta manera, sobre el final de argumentación sobre el tema, Luisana Lopilato dejó una reflexión que resume su mirada sobre la crianza y el aprendizaje: “Siempre se los digo: cuando estén en el colegio con todos los amiguitos, es importante que estén seguros”.

Luisana Lopilato, Michael Buble y sus cuatro hijos

Con qué famoso director de cine filmará este año Luisana Lopilato

En febrero pasado, Luisana Lopilato sorprendió al confirmar que formará parte del próximo proyecto cinematográfico de Damián Szifron, uno de los directores más reconocidos e influyentes de la industria local.

La noticia salió a la luz durante su visita a Por el Mundo, el ciclo de Telefe conducido por Marley. En ese contexto relajado, mientras compartían un viaje por Estados Unidos, el conductor indagó sobre la actualidad profesional de la actriz, quien no dudó en revelar una primicia que rápidamente generó impacto.

“Voy a hacer una peli con Damián Szifron. No sé si se puede decir igual”, lanzó entre risas, dejando entrever que el proyecto ya está en marcha, aunque con cierto hermetismo en torno a los detalles.

La confirmación no pasó desapercibida y despertó un fuerte interés, sobre todo porque implica el regreso de Szifron a una producción nacional tras su paso por Hollywood. El realizador está detrás de títulos emblemáticos como Hermanos y Detectives, Los Simuladores y la aclamada Relatos salvajes, considerada una de las películas más exitosas del cine argentino.

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De acuerdo a lo que contó la propia Lopilato, las grabaciones están previstas para llevarse a cabo entre abril y junio de 2026. Si los tiempos se cumplen según lo estimado, el film podría ver la luz hacia finales de ese mismo año o, en su defecto, durante 2027.

Mientras tanto, la actriz continúa sumando proyectos a su carrera. Recientemente participó en La Pistolera, la leyenda de Pepita, dirigida por Lucía Puenzo, y también en La Caja Azul, bajo la dirección de Martín Hodara, consolidando así un presente laboral activo y diverso.

Este nuevo trabajo de Szifron llega después de Misántropo, su primera película en idioma inglés, y luego de que quedara trunco el ambicioso proyecto cinematográfico de Los Simuladores. Aquella iniciativa, que contaba con el respaldo de Paramount, finalmente no logró avanzar debido a problemas de financiamiento, dejando a los fanáticos a la espera de su concreción.