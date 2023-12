Los Tekis presentan "Guitarrero de Amanecidas" junto al Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo

La reconocida banda Los Tekis, nos sorprende con el estreno del videoclip "Guitarrero de Amanecidas", junto a El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo. Este emocionante clip fue particular y especial, no sólo porque fue grabado en la ciudad de Salta, en Casa Grande un emblemático bar de Salta, si no porque en un ambiente íntimo y auténtico, el video reúne a destacados folkloristas del norte argentino, incluyendo a Los Nocheros, Ahyre, Los Cabales, y muchos más, en un viaje nostálgico para El Chaqueño Palavecino, quien emocionalmente recordó sus épocas como chofer de colectivo.