Lyon La F contó cómo nació Ausencia y reveló el sueño que tiene con sus referentes

Por último, recordó la emoción de haber trabajado con músicos a los que escuchaba cuando iba al colegio, como Nova, Rakim y Galante, el Emperador. Y dejó en claro que le encantaría volver a encontrarse con ellos sobre un escenario: “Sea donde sea, si tengo la oportunidad de compartir con ellos, lo haría”.

Sobre Ausencia, el nuevo trabajo de Lyon La F

El artista chileno transforma el desamor en el punto de partida de un proyecto que desafía las fórmulas del género urbano

Lyon La F presenta “Ausencia”, su nuevo EP bajo UnitedMasters, un proyecto que convierte el desamor, el abandono y el vacío emocional en el motor creativo de una nueva etapa en la carrera del artista chileno.

Entre reggaetón y sonidos urbanos, “Ausencia” sigue el descenso emocional de quien lo apuesta todo por una relación para terminar enfrentándose inesperadamente al rechazo. Sin embargo, el proyecto no se queda únicamente en el corazón roto: Lyon utiliza esa vulnerabilidad como punto de partida para experimentar con su sonido y alejarse de las fórmulas predecibles del género.

El lanzamiento llega en un momento clave para Lyon La F, quien continúa expandiendo su alcance más allá de Chile. Su catálogo acumula más de 500 millones de reproducciones globales, impulsado por canciones como “DEJA QUE EL MUNDO SE ACABE”, que supera los 50 millones de streams, y “NEBULA”, además de colaboraciones con figuras de la escena chilena como King Savagge y Marcianeke.

Ganador de Rookie of the Year en Premios La Junta 2025, Lyon se ha posicionado como una de las voces emergentes de la nueva generación urbana chilena, combinando las raíces del reggaetón con una propuesta contemporánea y una identidad lírica que busca alejarse de los lugares comunes.

Con “Ausencia”, Lyon La F convierte un corazón roto en combustible creativo y presenta un proyecto pensado no solo para consolidar su lugar dentro de la escena chilena, sino para abrir el próximo capítulo de su carrera internacional.