Margarita: el éxito de Cris Morena agotó su primera fecha y anuncia una segunda

En pleno comienzo del verano, el clima festivo será parte de una noche al aire libre que invitará a despedir el año de una manera diferente. No se tratará solamente de ver un show, sino de entrar nuevamente al mundo de Margarita y vivir una celebración completa, llena de música, encuentros y emoción.

El nuevo anuncio llega después de un recorrido extraordinario: 14 funciones en el Movistar Arena y 14 presentaciones en Tecnópolis, todas agotadas, que reunieron a más de 230.000 espectadores y confirmaron la conexión de Margarita con distintas generaciones. A ese camino se suma ahora un sold out inmediato en el Campo Argentino de Polo, que ratifica a Margarita como uno de los fenómenos más convocantes del entretenimiento familiar en la Argentina.

Ahora, la historia continúa con dos noches a la altura del desafío: Margarita en Vivo, el 17 y el 18 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, en una gran fiesta de fin de año que reunirá los hits de siempre, las canciones de la nueva temporada y toda la magia de un universo que sigue creciendo.