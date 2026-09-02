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Margarita: el éxito de Cris Morena agotó su primera fecha y anuncia una segunda

A pocos días de salir a la venta, Margarita agotó su función del 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo y confirma una segunda fecha.

2 sept 2026, 08:00
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Margarita
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A pocos días de abrir la venta, Margarita en Vivo agotó todas las localidades para su función del 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo y, ante la demanda, suma una nueva fecha: el 18 de diciembre, en el mismo escenario. Serán dos noches consecutivas de una verdadera fiesta de fin de año, pensada para cantar, bailar, emocionarse y celebrar en familia.

La música será la gran protagonista. A través de más de 30 canciones, el espectáculo propondrá un recorrido por los grandes hits que marcaron la historia de Cris Morena, revivirá los momentos más queridos de Margarita y, al mismo tiempo, abrirá las puertas a una nueva etapa de su universo.

Con una puesta artística inédita, nuevas coreografías, vestuarios, escenografía y muchas sorpresas, el show propone una experiencia completamente renovada. La emoción, la fantasía y la magia que caracterizan a las producciones de Cris Morena volverán a encontrarse con el público, esta vez en un formato especialmente creado para la magnitud del Campo Argentino de Polo.

Pero la celebración comenzará mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. Desde la apertura de puertas, el público podrá disfrutar de diferentes activaciones, propuestas gastronómicas y espacios especialmente pensados para compartir en familia, convirtiendo la jornada en una experiencia integral.

En pleno comienzo del verano, el clima festivo será parte de una noche al aire libre que invitará a despedir el año de una manera diferente. No se tratará solamente de ver un show, sino de entrar nuevamente al mundo de Margarita y vivir una celebración completa, llena de música, encuentros y emoción.

El nuevo anuncio llega después de un recorrido extraordinario: 14 funciones en el Movistar Arena y 14 presentaciones en Tecnópolis, todas agotadas, que reunieron a más de 230.000 espectadores y confirmaron la conexión de Margarita con distintas generaciones. A ese camino se suma ahora un sold out inmediato en el Campo Argentino de Polo, que ratifica a Margarita como uno de los fenómenos más convocantes del entretenimiento familiar en la Argentina.

Ahora, la historia continúa con dos noches a la altura del desafío: Margarita en Vivo, el 17 y el 18 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, en una gran fiesta de fin de año que reunirá los hits de siempre, las canciones de la nueva temporada y toda la magia de un universo que sigue creciendo.

     

 

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