Paulo Londra la rompió en Ecuador con un triple sold-out

En medio de su gira por Latinoamérica, el artista volvió a marcar un hito más en su carrera que se encuentra en un ascenso imparable convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visitas en su canal de YouTube con tan solo 113 videos. En Argentina, es el segundo cantante en conseguir este hito, posicionandose detrás de Bizarrap.
En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del Lollapalooza Argentina compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.
2026
ARGENTINA
Marzo 2026 - LollaPalooza - Buenos Aires
URUGUAY
16.04 - Antel Arena, Montevideo
PARAGUAY
18.04 - Puerto de Asunción, Asunción
COLOMBIA
08.08 - Movistar Arena - Bogotá ¡NUEVA FECHA!