La foto retro de Gimena Accardi que generó impacto: el detalle en su rostro que nadie esperaba

Como era de esperarse, la publicación no tardó en explotar de comentarios elogiosos. Los usuarios destacaron su belleza y no escatimaron en halagos:“Las cejas impecables”, “Dios, esas cejas, amo”, “Eras un fuego”, “Estabas divina” y “No necesitabas nada más”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

En tanto, muchos fanáticos también aprovecharon la ocasión para viajar en el tiempo y recordar su paso por la exitosa tira juvenil Casi Ángeles, donde Gimena Accardi interpretó a Malvina, uno de los personajes que marcó su carrera y la acercó definitivamente al gran público.

Gimena Accardi con 22 años

Cuál es el novedoso retoque estético que Gimena Accardi se hizo en la cara

A poco más de nueve meses de haber puesto fin a su relación con Nico Vázquez después de casi dos décadas en pareja, Gimena Accardi volvió a ser tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez por un motivo completamente distinto: su rutina estética. La actriz decidió abrirle la puerta a sus seguidores y contar en primera persona qué tratamiento se realizó recientemente en el rostro, generando sorpresa y curiosidad entre sus fans.

Todo comenzó a partir de una serie de mensajes que recibió en Instagram, donde varios usuarios le preguntaban si se había hecho algún retoque en la cara. Lejos de esquivar el tema, la artista recogió el guante y respondió con su estilo relajado. “¿Quién te hizo la carita?”, lanzó con humor en sus historias, dando pie a una explicación detallada sobre el procedimiento al que se sometió por recomendación de su dermatólogo de confianza.

gimena accardi retoque estetico cara

En ese contexto, Gimena Accardi aprovechó para reafirmar su postura respecto a este tipo de prácticas. "Ustedes ya saben que soy abanderada de los tratamientos no invasivos con láser y que me cambiaron la piel, marcas de acé, etc", expresó al comenzar su relato, dejando en claro su preferencia por alternativas menos agresivas.

Luego, brindó precisiones sobre la técnica que probó recientemente. "Probé esto llamado sculptra, es un tratamiento bioestimulador inyectable suizo a base de ácido poliláctico que estimula la producción natural de tu colágeno”, detalló, aportando información sobre el origen y funcionamiento del método.

A su vez, hizo una aclaración clave sobre la importancia de atenderse con especialistas. "Obviamente me lo hice con mi dermatólogo de hace más de 12 años", señaló, remarcando la confianza construida con el profesional que la acompaña hace tiempo.

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En la misma línea, explicó por qué elige este tipo de procedimientos. “Yo amo estos tratamientos porque le tengo pánico a los rellenos. Siempre que se hagan estos tratamientos médicos procuren caer en manos de médicos especialistas que trabajen con productos de calidad", sostuvo con total sinceridad.

Sobre los resultados, la actriz fue clara al advertir que no se trata de cambios inmediatos. “El Sculptra mejora la firmeza y el volumen de la piel de manera progresiva y duradera. Recién al mes y medio se empiezan a ver los resultados porque, al no ser un relleno inmediato, es el tiempo que lleva la producción natural de tu propio colágeno”, explicó.

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Por último, contó que complementó este tratamiento con otro procedimiento en los labios, incluso mostrando una imagen del momento. “Es una combinación de dos tecnologías láser premium para estimular el colágeno propio, dar volumen natural y mejorar la calidad y la tonalidad de la boca. Le da brillo, luminosidad y volumen natural”, concluyó, compartiendo así uno de sus secretos para mantener su piel radiante.