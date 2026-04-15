Grecia Colmenares apuntó contra Yanina Zilli por un comentario de Andrea del Boca: "No me gustó"

"Y bueno nada, voy a estar muy pendiente. No es nada más que sea conmigo directo, es todo. No es le falta el respeto a otro, es la manera de comportarse, lo que no sea sincero", continuó la actriz venezolana.

Y en ese sentido agregó: "Puede ser un juego pero ves a la persona. Si ustedes ven que le contesté a alguien muy mal es porque viene de largo, porque han pasado varias cosas no solamente conmigo sino con otras personas".

"No somos estrellas, somos seres humanos y la vida privada es una línea que no se puede trazar. Hay una línea que de allá a acá no podes herir a las personas y en todo caso están las personas que arreglan las cosas que tienen que solucionar pero no somos nosotros quien para juzgar", cerró Grecia Colmenares indignada por las palabras de Yanina Zilli sobre Andrea del Boca.

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La sorpresiva crítica de Grecia Colmenares a Andrea del Boca

Tras la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano, quien debió abandonar el reality tras sufrir una fuerte caída, la actriz venezolana Grecia Colmenares ingresó en su reemplazo.

Su llegada no pasó desapercibida: apenas instalada, lanzó críticas directas contra su colega y protagonista de la exitosa novela Perla negra.

"Es como si yo llegara a la casa y me quede en el cuarto, tirada, pensando y digo: 'Extraño a mi hijo'", disparó Grecia Colmenares, en referencia a la actitud de Andrea del Boca, que solía encerrarse en la habitación y hablar en soliloquios sobre sus afectos y cuánto los extrañaba.

La escena se dio en la sala de streaming, donde Emanuel Di Gioa acompañaba a la actriz y le respondió con complicidad: "Tal cual". Colmenares insistió con otra pregunta que dejó clara su postura: "¿Para qué entraste a la casa?", disparó picante la venezolana contra su colega.