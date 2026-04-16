Gritos, enojos y caos: el cacerolazo que hizo temblar la casa de Gran Hermano

"Cacerolazo en la madrugada de GH, mientras algunos hacen ruido otros descansan", se indicó en el ciclo. Y el conductor agregó sorprendido por la situación: "¡Qué quilombo que hay!".

Algunos de los participaron de ese divertido y curioso momento fueron el ex futbolista Brian Sarmiento y la actriz Grecia Colmenares, quien bailaba al ritmo del ruido de las ollas y gritos del resto de los participantes. E incluso se armó un "trencito" para acompañar ese momento de total alboroto.

Otros en tanto, ya avanzada la madrugada, se encontraban recostados en la cama de la habitación tranquilos preparados para descansar, algo que se vio imposibilitado durante unos minutos por el cacerolazo en la casa de Gran Hermano y despertó algunas molestias en medio del caos.

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Grecia Colmenares apuntó contra Yanina Zilli por un comentario de Andrea del Boca en Gran Hermano

Grecia Colmenares, quien ingresó hace pocos días en la casa de Gran Hermano, se molestó por un comentario que hizo Yanina Zilli sobre Andrea del Boca y analizó en soledad varios puntos de ciertas actitudes en la convivencia.

"Pasó algo increíble con Zilli. Dijo algo de 'estrella', como que si mi compañera de trabajo, actriz, Andrea del Boca, no fuera una persona famosa como lo es, como yo, o conocida, lo que sea. Como que puso un estatus de ella menos y yo más. No me gustó nada, me pareció una falta de respeto", comenzó su cartarsis la actriz.

"Y bueno nada, voy a estar muy pendiente. No es nada más que sea conmigo directo, es todo. No es le falta el respeto a otro, es la manera de comportarse, lo que no sea sincero", continuó mientras se maquillaba frente al espejo.

"Puede ser un juego pero ves a la persona. Si ustedes ven que le contesté a alguien muy mal es porque viene de largo, porque han pasado varias cosas no solamente conmigo sino con otras personas", observó la artista venezolana.

Y cerró firme en contra del pensamiento de la ex vedette: "No somos estrellas, somos seres humanos y la vida privada es una línea que no se puede trazar. Hay una línea que de allá a acá no podes herir a las personas y en todo caso están las personas que arreglan las cosas que tienen que solucionar pero no somos nosotros quien para juzgar".