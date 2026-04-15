Marcelo Pelegri reveló cuánto salió el divorcio con Grecia Colmenares y toda la verdad: "Cada uno..."

"Con Grecia pagamos nuestro divorcio con un abogado y costó 100 dólares. Con ella siempre nos llevamos muy bien. Cada uno se quedó con lo que se tenía que quedar", se sinceró sobre el divorcio con la actriz.

Marcelo Pelegri dejó en claro que ella tomó la decisión de terminar la relación y volverse a su país: "Ella me habló muy bien que quería volver a Venezuela, yo me quedé con Gianfranco y se fue. Cuando se te acaba el amor es muy difícil, cada uno tiene sus historias".

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El ex de Grecia Colmenares enfrentó la versión de presunta estafa

El ex de Grecia Colmenares aprovechó para aclarar que no tiene ninguna causa en su contra y desmintió lo expuesto una supuesta deuda que mantendría con Nora Kriegshaber, viuda de Adrián Yospe.

"Lo que duele más es que le den voz. Yo la conozco por Facebook y la vi una vez en mi vida en 2013. Si yo te robo 5 millones de dólares, ¿vos te acordas ocho años después? Esta mujer dijo que me había dado la plata para hacer lo de Ricky Martin si quieren les mando la fecha de eso y fue en 2009 y yo la conozco a ella en 2013. Ella expuso que hizo conmigo ese negocio y que yo le robé la plata. Con eso no ganábamos plata era para la fundación de Ricky", explicó.

"Después se retracta y dice que era para lo de Maluma, que hice su merchandaising, que ni sabía que cantaba ese año. ¿Entonces de qué habla? Primero eran cinco millones y después bajó la cifra. Estuve tres o cuatro años por canales y después dijo que a mí no me encontraba nadie y tengo mi casa desde 1997", continuó el ex de Colmenares molesto por el tema que se instaló.

"No tengo causas, tengo el expediente limpio, yo no hice nada de todo eso. A mí me importa un pepino, a mi me hacen causas que no me llegan. Yo no soy famoso pero acá me conoce todo el mundo", cerró firme negando cualquier tipo de acusación por deuda.