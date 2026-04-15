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Gran Hermano explosivo: Fabio Agostini le pegó duró a Luana y reveló quién le gustó realmente

Fabio Agostini habló en el streaming de Gran Hermano sobre su vínculo con Luana y sorprendió al admitir que también otras dos participantes le atraen.

15 abr 2026, 14:38
fabio agostini y luana fernandez
fabio agostini y luana fernandez

El ingreso de Fabio Agostini en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) captó la atención de todos los participantes. El español, que participa en La Casa de los Famosos y permanecerá en el reality local hasta este domingo, ya generó revuelo por el acercamiento que hubo con Luana Fernández. Sin embargo, en un streaming junto a Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera, dejó declaraciones contundentes.

En medio de las preguntas sobre la química que mostró con Luana, Fabio fue tajante: “A mí las regaladas no me gustan”. La frase marcó un contraste con la complicidad que se vio entre ambos dentro de la casa.

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Pero lo más llamativo fue que, lejos de limitarse a hablar de Luana, el español confesó que otras participantes también le resultaron atractivas. “Luana es muy guapa, es muy linda. Pero también hay muchas chicas lindas. Yo no me voy a cerrar, no voy a decir 'aquí'. Lolo es muy guapa también”, respondió ante la consulta de Emanuel.

Eduardo reaccionó: “Era obvio… ¿en serio? ¿Cómo te diste cuenta?”. Y Fabio no dudó en ampliar su mirada: “La pelirroja es linda también”. “Titi”, acotó Eduardo. A lo que el influencer remató: “No le voy a mentir al público. Soy muy sincero”.

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Quién le tiró onda a Fabio Agostini en su primer día en Gran Hermano

En esta edición dorada de Gran Hermano, los participantes dejaron en claro que no existen límites ni prejuicios a la hora de jugar. La meta es clara: quedarse con el premio económico y alcanzar el título de campeón del reality que cada año atrapa a millones de espectadores.

Desde el inicio, una de las concursantes que mostró sin tapujos su estrategia fue Luana Fernández. La joven no dudó en cortar con su novio en pleno programa para acercarse a Franco Zunino. Sin embargo, como ese vínculo no pasó de una simple amistad, la morocha decidió dar un giro inesperado en su juego.

La sorpresa llegó anoche con la entrada de Fabio Agostini, el español que participa en La casa de los famosos (Telemundo) y que visitará la casa de Telefe por una semana. Apenas apareció, Luana se convirtió en el centro de todas las miradas al lanzarse de lleno a seducir al influencer de 35 años. Fabio, rápido de reflejos, aprovechó el acercamiento y la tomó como su principal aliada durante su estadía. Antes de su ingreso, ella ya había adelantado que intentaría conquistarlo, pero nadie imaginó que lo haría tan velozmente.

Su reacción fue inmediata: apenas lo vio entrar, se dirigió a su cama y giró la foto de su ex, Lucas, a quien había dejado en vivo para moverse con libertad dentro del juego. Ese gesto fue solo el comienzo. Luego, compartió con el europeo una cena especial con la comida que el Big reservó para Fabio en su primera noche. Entre risas y complicidad, ambos intercambiaron experiencias de sus respectivos realities.

La escena dejó en evidencia la química entre ellos y, al mismo tiempo, generó un fuerte impacto en la dinámica de la casa. Franco Zunino quedó desplazado y vivió lo que muchos describen como su “peor noche” dentro del programa, opacado y relegado frente a todos.

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