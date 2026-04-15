Sofía, la hija de Maru Botana, reveló que se va del país y expuso el motivo

Con el tiempo, encontró un rumbo más claro. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo re disfruto. Entonces accioné frente a eso para cumplir mi sueño de irme a vivir a otro lado, pero primero busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires”, explicó.

Ese esfuerzo tuvo recompensa: en enero se reunió con una agencia de modelos en Barcelona y fue seleccionada para integrar su staff. “Me voy a vivir a Barcelona hasta agosto”, anunció con orgullo.

Por último, dejó una reflexión que resume su presente y su manera de ver el futuro: “Estaba viendo la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y cómo, si uno se propone los pasos justos, lo puede lograr. Sé que es un sueño súper alto, pero cada pasito cuenta. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar. Confiar en uno mismo”.

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Sofía Solá, hija de Maru Botana, decidió dar un paso al frente frente a las críticas y utilizó TikTok como plataforma para contar en primera persona a qué se dedica hoy.

La joven, de 20 años, antes de presentarse, dejó en claro que lo que más la “enerva” es que opinen “sin saber”. “Tengo veinte años. ¿Estudié una carrera? Sí, estudié producción de moda en la UP. No fue una carrera que me gustó, no me quiero dedicar a eso, aunque me gustó estudiarla”, comenzó explicando.

“Y ahí cuando la terminé, emprendí todo lo que es mi camino de influencer y modelo, o sea, contenido en redes y modelo, que a muchos les puede parecer un trabajo que no es trabajo, pero es un trabajo. A decir verdad, te lleva tiempo y te trae plata. Entonces, es un trabajo”, continuó con firmeza.

“Es un trabajo que recontramil disfruto y cada vez que tengo que hacer algo me divierte y me divierte crecer en el ámbito y estoy chocha”, aseguró con entusiasmo.

Además, contó: “Voy todos los días al local de mi mamá y trabajo en lo que es la marca, pero más que nada en el local de Palermo. (...) Trabajo con cosas del menú y ayudo en lo que es la presencia de estar ahí, controlar todo en el menú, en cómo salen las tortas, en cómo salen los platos, en cómo está el cliente”.

La influencer también aclaró que su rol no es de gran jerarquía, pero sí implica compromiso: “No es un puesto así como que te diga supermegaimportante. Hay semanas que no puedo ir o no puedo trabajar tanto. Pero sí vuelvo a mi casa tipo ocho de la noche. Si me ven que subo un video a las once de la mañana en mi casa es porque voy en horarios más fuertes del local”.

Por último, cerró con una reflexión sobre su presente y futuro: “Soy chica y aún me quedan muchos proyectos y sueños por cumplir... hoy yo estoy chocha con lo que hago, pero uno nunca sabe”.