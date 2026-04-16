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Solange de Gran Hermano reveló cómo fue cuando su exmarido le contó que era gay

Solange Abraham de Gran Hermano reveló en La Casa de los Famosos que su exmarido Marcelo, tras años de matrimonio, le confesó que era gay.

16 abr 2026, 13:03
sol abraham
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Solange Abraham, de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), emprendió un nuevo desafío al ingresar a La Casa de los Famosos en México. Su llegada estuvo marcada por la calidez de sus compañeros, quienes la recibieron con afecto y curiosidad, generando un clima distendido que le permitió abrirse desde el primer momento.

En una charla íntima con El Divo, uno de los participantes más importantes del reality, Solange decidió compartir un aspecto de su vida personal que hasta entonces había mantenido en reserva en la Argentina. Allí, relató cómo fue el instante en que su exmarido, Marcelo, le confesó que era gay, después de varios años de matrimonio.

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“Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, expresó con sinceridad, dejando ver la madurez con la que atravesó aquella etapa.

La participante también habló de su hija Delfina, de ocho años, y destacó la importancia de su familia en este proceso. Contó que la niña asiste a doble escolaridad y que su presencia en Gran Hermano solo fue posible gracias al respaldo incondicional de sus seres queridos, quienes se encargan de cuidarla mientras ella permanece en el show.

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Cuál fue la inédita situación que vivió Sol de Gran Hermano al ingresar a La Casa de los Famosos

Solange Abraham, participante en Gran Hermano (Telefe), viajó a México para incorporarse a La Casa de los Famosos. Se trata de un intercambio internacional que también permitió que el español Fabio Agostini desembarcara en la Argentina.

La recibida de Sol estuvo marcada por un ambiente relajado y amistoso, muy distinto al clima de tensión que suele dominar el reality. Apenas llegó, sus compañeros quisieron mostrarle los rincones de la casa donde permanecerá durante una semana.

Desde el primer instante, la llegada de Abraham generó entusiasmo. Al cruzar la entrada de La Casa de los Famosos, saludó con un espontáneo: "Hola, ¿cómo están?", mientras sus nuevos compañeros reaccionaban con sorpresa y curiosidad.

En medio de las charlas iniciales, Solange no dudó en dejar escapar comentarios como "¡Qué lookazos!", y al escuchar una tonada familiar, preguntó divertida: "¿Argentino? Me muero". La interacción despertó aún más interés entre los presentes.

La curiosidad de la participante siguió creciendo y, con una sonrisa, pidió recorrer el lugar que será su hogar por unos días: "¿Me la muestran?". Así comenzó su experiencia en el reality mexicano, con energía positiva y mucha expectativa.

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