Solange de Gran Hermano reveló cómo fue cuando su exmarido le contó que era gay

Embed

Cuál fue la inédita situación que vivió Sol de Gran Hermano al ingresar a La Casa de los Famosos

Solange Abraham, participante en Gran Hermano (Telefe), viajó a México para incorporarse a La Casa de los Famosos. Se trata de un intercambio internacional que también permitió que el español Fabio Agostini desembarcara en la Argentina.

La recibida de Sol estuvo marcada por un ambiente relajado y amistoso, muy distinto al clima de tensión que suele dominar el reality. Apenas llegó, sus compañeros quisieron mostrarle los rincones de la casa donde permanecerá durante una semana.

Desde el primer instante, la llegada de Abraham generó entusiasmo. Al cruzar la entrada de La Casa de los Famosos, saludó con un espontáneo: "Hola, ¿cómo están?", mientras sus nuevos compañeros reaccionaban con sorpresa y curiosidad.

En medio de las charlas iniciales, Solange no dudó en dejar escapar comentarios como "¡Qué lookazos!", y al escuchar una tonada familiar, preguntó divertida: "¿Argentino? Me muero". La interacción despertó aún más interés entre los presentes.

La curiosidad de la participante siguió creciendo y, con una sonrisa, pidió recorrer el lugar que será su hogar por unos días: "¿Me la muestran?". Así comenzó su experiencia en el reality mexicano, con energía positiva y mucha expectativa.